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獨／國球這樣來的！盛竹如曝創造術語　從此黑白變彩色

▲國內資深主播盛竹如談起棒球如何變成台灣國球，同為棒球退役轉職的直播主潘豪豪聽到很驚訝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲資深主播盛竹如談起棒球如何變成台灣國球，棒球退役轉職的直播主潘豪豪聽到很驚訝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

棒球是台灣的國球！這一句話很多人都聽過，但是你知道棒球為何會成為國球嗎？資深棒球轉播員盛竹如接受同為棒球選手出身的直播主潘豪豪邀請，來到網路直播，大談過去轉播時怎麼創造中文版「棒球術語」，揭開台灣民眾瘋國球的歷史之外，也當場賞了投手潘豪豪一支全壘打。

知名直播主潘豪豪日前找來前職棒球員張誌家大談旅日打職棒的經驗，張還透露現在擔任裝設排風扇工人以及準備轉到高爾夫球職業選手，引發大家關注；看準大家愛聽棒球，所以潘豪豪找來資深棒球轉播員盛竹如，談「棒球如何變成台灣國球」。

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▲國內資深主播盛竹如談起棒球如何變成台灣國球，同為棒球退役轉職的直播主潘豪豪聽到很驚訝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲資深主播盛竹如談起棒球如何變成台灣國球，棒球退役轉職的直播主潘豪豪聽到很驚訝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

盛竹如表示，當時播報棒球轉播只有使用英文、日本，沒有用中文，而他想到必須要使用中文才能讓民眾有「看球氣氛」，女性觀眾若願意看棒球，才能夠造成風潮。盛竹如回憶當時在威廉波特轉播少棒比賽，在台灣不管是不是凌晨兩點，一看就看到天亮，甚至每一家都放鞭炮，比過農曆年還要厲害。

盛竹如談到過去轉播棒球要用國語轉播，但轉播遇到一個很大的困難，就是「術語」不知道要怎麼用中文表達，像是「全壘打、安打、旋轉球、投手、捕手」等各種名詞，這些都是當年跟專家一起研究出來，一直沿用到今天，就是有了這些「貼近」民眾的術語，才能讓棒球成為台灣國球，也讓自己的轉播打破很多紀錄。

其實最早在電視棒球實況轉播裡使用中文棒球名詞，的確就是盛竹如，因為在1968年，台灣僅有一家台視，而紅葉少棒隊對日本少棒隊兩場比賽的實況轉播，是台視首次進行的棒球實況轉播，也就是台灣首次進行的電視棒球實況轉播。盛竹如也轉述當年轉播棒球也遇到很多困難，像是過去是黑白電視，第一次電視台轉播彩色訊號就是轉播棒球，之後，台灣各地彩色電視瘋狂銷售，所以台灣才從黑白電視進入彩色時代。

▲國內資深主播盛竹如談起棒球如何變成台灣國球，同為棒球退役轉職的直播主潘豪豪聽到很驚訝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲資深主播盛竹如談起棒球如何變成台灣國球，棒球退役轉職的直播主潘豪豪聽到很驚訝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

直播過程當中，盛竹如還重現當年轉播「世界杯棒球賽事」，而曾經也是棒球選手的直播主潘豪豪，還特別要求自己要成為盛爺爺口中的「轉播主角」，結果一開口就是被轟出了一支全壘打，當場讓潘豪豪有點小尷尬。

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