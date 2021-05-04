雲端最前線／陳嘉昌出席義警餐會遭潑蟑螂！綠排黑令能止血？

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台北市警察局長陳嘉昌3日出席義警餐敘，席間突然有2名年輕人持上千隻蟑螂砸向櫃檯。陳嘉昌4日表示這件事應該不是衝著他或警察，但他強調，這屬於暴力行為，目前有大概研判動機，但跟雙北局長在場的關聯「可能性很小」。市警局風波不斷，台北市治安是否也亮起紅燈？《雲端最前線》4日邀請台北市議員簡舒培、台北市議員游淑慧、新北市議員葉元之以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲潑蟑螂畫面曝。（圖／記者邱中岳翻攝）

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒事件，重創民進黨形象，藍委痛批，黨證變成護身符。雖然目前台北市黨部已將趙介佑除名黨籍，但又被週刊爆出，黨籍立委王美惠3、4月間動員上千人入黨，其中甚至有蕭家班大哥級人物的「黑二代」申請入黨。黨主席蔡英文週五將召開縣市黨部主委會議，是否能挽回遭重創的聲譽？

華航機師案一路延燒至諾富特飯店群聚，截至3日共累計24人確診，仍有多例感染源有待釐清。指揮官陳時中接受專訪時坦言「離社區感染已經很近了。」而一名在泰國確診的台商遭爆偷偷搭機返台，我國駐泰代表處證實此事，該例是否違反確診者登機規定？指揮中心將在下午2時召開臨時記者會，由指揮官陳時中出面說明。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。