　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

台海如爆發危機？　他直言「日本不會出動自衛隊幫台灣」

▲▼日本首相菅義偉。（圖／路透）

▲日本首相菅義偉十分關切台海動向。（圖／路透）

文／中評社

美中若在台海發生衝突，日本會不會出兵？台灣軍事專家林彥宏強調，美日峰會4月16日聯合聲明確有意義存在，但台灣不需要太高興，也不要去過度解讀，以為日本一定會出兵幫台灣，因為日本若是出兵，其實是在幫美國維護利益並不是為台灣。

國軍智庫、國防研究院國防戰略與資源研究所助理研究員林彥宏接受《中評社》訪問時表示，如果日本介入台海軍事衝突，一，一定是美國先開戰，依照「美日安保條約」要求日本出兵，日本才會出動自衛隊，因為美國有很大的「話語權」，但即使自衛隊出動，也要經由國會事前或事後同意。二，日本不會自己出動自衛隊去幫台灣。

林彥宏，日本岡山大學法學博士，研究領域為中國在日本防衛構想，中日兩國戰略等各層級對話，日本對中國安全研究等，現為國防研究院國防戰略與資源研究所助理研究員。

解讀日本的動作，林彥宏表示，日本各大媒體會大肆報導美日聯合聲明，以及防衛大臣岸信夫在受訪時提到台灣有事將對日本造成直接影響，秀出一張他在與那國島眺望台灣的照片，說他到了與那國島，在日本最西端的西崎市，卻因多雲緣故，他看不到台灣。這些其實都是在搞大內宣、帶風向，一是要靠訴日本民眾，台灣海峽的危機跟日本有直接的關係，二是要告訴向來強調維持中日良好關係的外務省，一旦台海發生問題，要好好想因應對策。

▲▼美國總統拜登與日本首相菅義偉在白宮舉行峰會，會後聯合聲明談及台灣。（圖／路透）

▲美國總統拜登與日本首相菅義偉在白宮舉行峰會，會後聯合聲明談及台灣。（圖／路透）

對於4月16日美日聯合聲明，林彥宏分析，聯合聲明強調台灣海峽和平穩定的重要性，也表示希望看到台灣問題和平解決，這些描述都算是正面，而且日本首相菅義偉4月20日在參議院回答共產黨參議員赤嶺政賢時也表示「全然未預判軍事介入」，日本媒體翻譯為「並非以軍事介入為前提」。

林彥宏指出，出兵這件事情對日本而言是非常嚴重的，日本內閣的法制局對於所謂的自衛權的解釋，每個時代都不一樣，隨時局變化而微調，早年限制很多，直到最近2015年「和平安全法制」才慢慢更換解釋，但仍有很多限制，比如說什麼重要影響事態，或者美軍受到受到攻擊的時候日本要怎麼去補給。

他說，日本人有許多的設想範圍，例如台海若發生戰爭，美軍可能介入，美軍一定會要求日本彈藥補給，但日本補給船若是在補給過程中被誤擊的話要怎麼辦？

林彥宏表示，早在3月16日美日外交與國防2＋2會談後發表的聲明裡，就已經提到台海問題，所以到了4月16日美日首腦峰會前，日本外務省就希望會後聯合聲明不用重提台海問題，但美方不肯。菅義偉過去是日本官房長，只協助處理內政，對外交陌生的很，因此出發訪美前去向安倍請益，安倍指出美國人對菅義偉有疑慮，認為太靠向中國。

▲▼菅義偉在與拜登的會談中，台海局勢成為主要議題。（圖／路透社）

▲菅義偉在與拜登的會談中，台海局勢成為主要議題。（圖／路透社）

他指出，菅義偉後來與美國總統拜登會面過程中，有20分鐘的時間是只有兩人及雙方翻譯在場下單獨會談，於是聯合聲明裡就出現台海和平穩定、和平解決等字眼，換句話說，很可能是美國施壓，菅義偉提出一些條件做為交換，但拿了什麼做交換？很可能是要求白紙黑字將釣魚台列入「美日安保條約」裡，雖然歐巴馬曾跟安倍晉三做過確認，但一直都是口頭承諾。

日本會這麼在意，林彥宏分析，因為中國2月初實施海警法、授與海警合法使用重機槍等武器後，被認為是中國第二支軍隊，而海上會很多灰色地帶的衝突，因此給了日本很大的威脅。

林彥宏認為，反過來看，美國可能也是在要求日本應該在東亞安全戰略上，表現出日本想要維護地域安全的一個態度，所以把釣魚台列入「美日安保條約」第五條的適用範圍，因為該條規定，必須在日本有施政權的狀態下美國才會協助日本，而這會出現一個模糊空間，就是中國的海上民兵或海警船、保釣人士突然佔領了釣魚台，還算不算在日本的施政之下？

文末，林彥宏說，因為有這種模糊空間，所以日本的戰略從2016年起，就開始慢慢對西南諸島部署陸上自衛隊，也就是從九州以下一直沿伸到台灣的這塊海域日本的屬島，目的就是要做好防衛工作，而這些島嶼裡，有一座靠近九州的無人島叫「馬毛島」，日本不但設自衛隊基地，還擴大島嶼機場跑道，做為美軍航母軍機起降的陸上訓練跑道。

ET快訊
峮峮錄《飢餓》淚崩！　媽心疼：妳一定承受不少壓力
快訊／台股重挫逾500點！　航運、鋼鐵、面板跌停
本土案例到這看病　永和某診所緊急消毒停診14天
快訊／台鐵烏日成功站　驚傳列車出軌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港15天內爆99校學生「上呼吸道感染」　停課5日師生強制檢測

台海如爆發危機？　他直言「日本不會出動自衛隊幫台灣」

陸反壟斷局擬增一名副局長　重罰阿里騰訊後持續緊盯科技公司

奧迪撞收費站！一秒彈飛「360度旋轉」墜地　網友看傻：電影特效

亡友趴機車前座「右腳狂拖地」！淡定男騎車逛鬧區　路人靠近嚇傻

溫州鄉村振興　邀台文旅產業交流

買到發霉鴨爪怒投訴　廠商竟「當場吃掉證物」嗆：我吃了沒事啊！

山東搶先推「金色」健康碼　邊框升級如手遊「吸引年輕人打疫苗」

剛考進年級前20名！國三女「離地3公尺」吊死　媽淚曝：死有蹊蹺

香港4名漁民偷渡東莞被逮　涉逃避防疫規定

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

雷／《全明星》MVP出爐…嘉賓被轟回應：有選手罵髒話！　鼓鼓遭點名「態度需加油」

被霸凌哭一個月「起床就看不到」　女孩近乎失明...教化妝找回自信！

水情吃緊！洗車場慶生「噴泡沫」　壽星遭惡整...網怒：有夠浪費水

2男持千隻蟑螂「砸700人警餐敘」　台北警察局長陳嘉昌也在場！

港15天內爆99校學生「上呼吸道感染」　停課5日師生強制檢測

台海如爆發危機？　他直言「日本不會出動自衛隊幫台灣」

陸反壟斷局擬增一名副局長　重罰阿里騰訊後持續緊盯科技公司

奧迪撞收費站！一秒彈飛「360度旋轉」墜地　網友看傻：電影特效

亡友趴機車前座「右腳狂拖地」！淡定男騎車逛鬧區　路人靠近嚇傻

溫州鄉村振興　邀台文旅產業交流

買到發霉鴨爪怒投訴　廠商竟「當場吃掉證物」嗆：我吃了沒事啊！

山東搶先推「金色」健康碼　邊框升級如手遊「吸引年輕人打疫苗」

剛考進年級前20名！國三女「離地3公尺」吊死　媽淚曝：死有蹊蹺

香港4名漁民偷渡東莞被逮　涉逃避防疫規定

欠稅235萬不繳被管收！女兒籌50萬元贖身　讓媽回家過母親節

支持陳嘉昌調查潑蟑案　徐巧芯：不能讓黑勢力看沒有

雲林高中職成年禮　500學生「向山學習」挑戰雲嘉五連峰

小二數學「兩行英文公式」編題目！爸崩潰看不懂：國三女兒都愣住

基隆東岸高架「6車連環撞」！特斯拉車尾凹陷爛毀　女駕駛送醫

不甩「控制狂」醜名！徐睿知百想人氣投票首日　力壓申惠善奪冠

台南「台版吳哥窟」即起閉園　因諾富特確診者足跡離園區不到1小時

韓男高生連摸3女團成員！興奮深吸一口「正妹手味」　下秒直接昏倒

基隆暖警趴高溫地面潛入水溝洞口　「通槍條」勾回祖傳三代戒指

《人間條件七》破28年售票紀錄！吳念真被喻「台版莎士比亞」

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

大陸熱門新聞

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

遺體逛大街！　他載亡友鬧區騎車「右腳狂拖地」

買到發霉鴨爪怒投訴　廠商竟當場吃掉證物

人妻實測「洗衣機洗龍蝦」…結局超厭世

剛考進年級前20名！國三女離地3公尺吊死

粉絲追星買牛奶！喝不完幾百箱全倒掉

抖音滑到複製人　DNA鑑定結果出爐

機車上載屍體　右腳一路拖地

頭痛3個月！40歲男腦內全是寄生蟲

出租車司機猝死車內！　交警路過「開罰單」貼上就走

泡泡龍猝逝！醫警告：別拿命換錢

「西藏冒險王」屍檢結果大逆轉

台軍事專家：日不會出動自衛隊幫台

獸男鑽籠性侵狗狗！　2分鐘快槍全都錄

更多熱門

相關新聞

納智捷光靠URX就「不愁吃穿」？

納智捷光靠URX就「不愁吃穿」？

雖說納智捷在2021年動作略顯平淡，但不能否認的是，陣中URX著實憑藉著一己之力，撐起品牌一片天；單就今年前四個月來看，URX平均仍分別有457台、143台、145台、159台的單月銷售，將之稱為納智捷的銷售扛霸子似乎也一點為不為過

核廢水將入海，排放英文怎麼說？

核廢水將入海，排放英文怎麼說？

台灣是「地球上最危險的地方」

台灣是「地球上最危險的地方」

南韓包4機從印度撤僑　日本籲公民考慮返國

南韓包4機從印度撤僑　日本籲公民考慮返國

中方海警船頻近釣島！日擬增設部隊護「領海」

中方海警船頻近釣島！日擬增設部隊護「領海」

關鍵字：

日本自衛隊台灣

讀者迴響

熱門新聞

莊凌芸殞落　最後503秒自拍曝光

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

獨／陳嘉昌出席700人義警餐敘　遭砸上千隻蟑螂滿地竄逃

快訊／微軟創辦人比爾蓋茲　宣布與27年妻子離婚

即／Yahoo賣掉了　Apollo砸1400億元成交

李千那、是元介「根本沒分手」

莊凌芸存款「留給小寶寶」輕生前和媽私訊曝！

衰男花62萬娶越南嫩妻　海選40女挑中她竟成噩夢

遺體逛大街！　他載亡友鬧區騎車「右腳狂拖地」

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

台北男爆採檢「恐怖故事」　公審醫護遭灌爆

他見驗孕棒臉綠「結紮了」　網一面倒：渣

《全明星》選手罵髒話！房思瑜疑暗諷

更多

最夯影音

更多
雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了
男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面