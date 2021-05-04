台海如爆發危機？　他直言「日本不會出動自衛隊幫台灣」

▲日本首相菅義偉十分關切台海動向。（圖／路透）

文／中評社

美中若在台海發生衝突，日本會不會出兵？台灣軍事專家林彥宏強調，美日峰會4月16日聯合聲明確有意義存在，但台灣不需要太高興，也不要去過度解讀，以為日本一定會出兵幫台灣，因為日本若是出兵，其實是在幫美國維護利益並不是為台灣。

國軍智庫、國防研究院國防戰略與資源研究所助理研究員林彥宏接受《中評社》訪問時表示，如果日本介入台海軍事衝突，一，一定是美國先開戰，依照「美日安保條約」要求日本出兵，日本才會出動自衛隊，因為美國有很大的「話語權」，但即使自衛隊出動，也要經由國會事前或事後同意。二，日本不會自己出動自衛隊去幫台灣。

林彥宏，日本岡山大學法學博士，研究領域為中國在日本防衛構想，中日兩國戰略等各層級對話，日本對中國安全研究等，現為國防研究院國防戰略與資源研究所助理研究員。

解讀日本的動作，林彥宏表示，日本各大媒體會大肆報導美日聯合聲明，以及防衛大臣岸信夫在受訪時提到台灣有事將對日本造成直接影響，秀出一張他在與那國島眺望台灣的照片，說他到了與那國島，在日本最西端的西崎市，卻因多雲緣故，他看不到台灣。這些其實都是在搞大內宣、帶風向，一是要靠訴日本民眾，台灣海峽的危機跟日本有直接的關係，二是要告訴向來強調維持中日良好關係的外務省，一旦台海發生問題，要好好想因應對策。

▲美國總統拜登與日本首相菅義偉在白宮舉行峰會，會後聯合聲明談及台灣。（圖／路透）

對於4月16日美日聯合聲明，林彥宏分析，聯合聲明強調台灣海峽和平穩定的重要性，也表示希望看到台灣問題和平解決，這些描述都算是正面，而且日本首相菅義偉4月20日在參議院回答共產黨參議員赤嶺政賢時也表示「全然未預判軍事介入」，日本媒體翻譯為「並非以軍事介入為前提」。

林彥宏指出，出兵這件事情對日本而言是非常嚴重的，日本內閣的法制局對於所謂的自衛權的解釋，每個時代都不一樣，隨時局變化而微調，早年限制很多，直到最近2015年「和平安全法制」才慢慢更換解釋，但仍有很多限制，比如說什麼重要影響事態，或者美軍受到受到攻擊的時候日本要怎麼去補給。

他說，日本人有許多的設想範圍，例如台海若發生戰爭，美軍可能介入，美軍一定會要求日本彈藥補給，但日本補給船若是在補給過程中被誤擊的話要怎麼辦？

林彥宏表示，早在3月16日美日外交與國防2＋2會談後發表的聲明裡，就已經提到台海問題，所以到了4月16日美日首腦峰會前，日本外務省就希望會後聯合聲明不用重提台海問題，但美方不肯。菅義偉過去是日本官房長，只協助處理內政，對外交陌生的很，因此出發訪美前去向安倍請益，安倍指出美國人對菅義偉有疑慮，認為太靠向中國。

▲菅義偉在與拜登的會談中，台海局勢成為主要議題。（圖／路透社）

他指出，菅義偉後來與美國總統拜登會面過程中，有20分鐘的時間是只有兩人及雙方翻譯在場下單獨會談，於是聯合聲明裡就出現台海和平穩定、和平解決等字眼，換句話說，很可能是美國施壓，菅義偉提出一些條件做為交換，但拿了什麼做交換？很可能是要求白紙黑字將釣魚台列入「美日安保條約」裡，雖然歐巴馬曾跟安倍晉三做過確認，但一直都是口頭承諾。

日本會這麼在意，林彥宏分析，因為中國2月初實施海警法、授與海警合法使用重機槍等武器後，被認為是中國第二支軍隊，而海上會很多灰色地帶的衝突，因此給了日本很大的威脅。

林彥宏認為，反過來看，美國可能也是在要求日本應該在東亞安全戰略上，表現出日本想要維護地域安全的一個態度，所以把釣魚台列入「美日安保條約」第五條的適用範圍，因為該條規定，必須在日本有施政權的狀態下美國才會協助日本，而這會出現一個模糊空間，就是中國的海上民兵或海警船、保釣人士突然佔領了釣魚台，還算不算在日本的施政之下？

文末，林彥宏說，因為有這種模糊空間，所以日本的戰略從2016年起，就開始慢慢對西南諸島部署陸上自衛隊，也就是從九州以下一直沿伸到台灣的這塊海域日本的屬島，目的就是要做好防衛工作，而這些島嶼裡，有一座靠近九州的無人島叫「馬毛島」，日本不但設自衛隊基地，還擴大島嶼機場跑道，做為美軍航母軍機起降的陸上訓練跑道。