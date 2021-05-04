中橫3死手機藏密碼！破解排除自殺網站　「心情版」相約赴黃泉

▲中橫3年輕男女陳屍車內，檢警排除3人在自殺網站認識。（圖／地方中心翻攝）

記者李忠憲／台中報導

檢警調查中橫燒炭3死案，日前傳出3人是透過自殺網站認識聯繫，經多日解析手機等相關物證後已排除，初步認定3人應該是在知名交友網站「Dcard」心情版認識後，引發共鳴才會彼此相約尋短。

高雄一名29歲林姓女子上月24日到台中租車，載著彰化28歲張男、台中25歲黃男前往和平區，25日被發現車停在中橫公路一處產業道路上，一旁還放有炭盆，林女、黃男身體僵硬明顯死亡，張男經緊急送醫搶救後，仍宣告不治。

檢警相驗後初判，3人均是一氧化碳中毒死亡，另查出張姓死者是一名警官，而張男家屬認為其身上傷勢，包括額頭、腳踝擦挫傷疑有加工自殺情形，經檢視後確認都是死後造成或是屍斑，無打鬥痕跡，因此排除。

事發後，外界對於3人如何認識一起尋短感到好奇，有媒體提到3人是透過自殺網站認識才一起尋短，這也引起台中地檢署重視，指示警方盡速解析3人手機相關資訊。

據了解，林女與黃男都有留下遺書，林放在手機套內，黃放口袋，內容都提到對生活感到挫折、對未來不抱希望及對家人的歉意，且都是尋短前在車內書寫；張男則未發現有留下遺書。

另外，林黃2人也在遺書中寫下手機解鎖密碼，經多日解析後，未發現3人有瀏覽自殺網站記錄，排除在自殺網站認識。

據悉，其中1人有瀏覽知名交友網站「Dcard」心情版紀錄，且瀏覽紀錄顯示都是抒發對生活不滿、尋短的相關文章。由於該網站都是匿名發文，有可能在留言時留下聯絡方式，才讓3人認識並相約尋短。

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