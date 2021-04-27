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社會 社會焦點 保障人權

中橫燒炭3死獨生子遺書點名找他　慘劇2天前「婉拒借錢」留遺恨

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲黃母（圖中）昨日前往東勢殯儀館處理黃男後事。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

中橫谷關產業道路25日停放一輛租賃車，車內2男1女燒炭身亡，其中25歲黃姓男子的兒時好友表示，經昨日檢警與他聯繫，才得知原來黃男在遺書中留下自己的電話，稱若找不到黃的家人，可找他幫忙，好友如此依賴，讓他難過不已。他說，與黃男相識10多年，曾有共同友人因情傷輕生，未料黃男竟也走上絕路。事發前2天，黃男曾向他借走了1萬元，用來繳房租，隔天又向他借5000元，但因手頭也緊而婉拒，他憶起這段經過，不禁有了「若我答應借錢，是否就能阻止悲劇？」的想法。

與黃男從小相識的的廖男向《ETtoday新聞雲》表示，黃從前是個開朗、樂觀的人，遇到挫折不輕易放棄。數年前，2人有個共同友人因情傷輕生，事後他們曾多次討論此事，討論當中也未見黃男有特殊表示，但又過了一陣子，發現黃男開始情緒低落，像是變了一個人。

廖男表示，黃曾陸續向他借錢，金額約1、2萬元，都是用來應急，也都有歸還，2年多前他們開始少了聯繫，至1年多前，他聽聞黃男罹患憂鬱症，有定期服藥，他便聯絡黃男，與黃說若遇到問題可找他幫忙，也鼓勵他走出低潮。

廖男說，事發前2天黃向他借了1萬元繳交房租，並說「這次沒那麼快還」，他當日就將錢匯過去，翌日黃又向他借5000千元，但他因近期手頭緊，婉拒好友。至25日凌晨4時許，他接到黃傳來的簡訊，內容是黃已把房子退租，還跟他說「有緣再見」，他當下一頭霧水，未料同日下午便接到警方通知噩耗。

廖男表示，除了警方，黃母昨日也與他聯絡，並說明案發經過。至於黃男事發前曾向母親說要與一貫道的教友出遊，據他所知，黃男並無宗教信仰，猜測應是黃隨口說說的藉口。

據悉，3名死者中林女（29歲)及張男（28歲）的遺體已在昨日由家屬領回，但黃家疑有經濟考量，黃男遺體仍留在東勢殯儀館，屆時將由地方議員及葬儀社出面協助後事。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲黃男遺體仍留在東勢殯儀館。（圖／記者白珈陽攝）

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