老公與「異父異母妹妹」黏視訊！她揭3大罪狀　網驚：是Ａ漫嗎？

▲有人妻抱怨，老公與妹妹感情太過要好，讓她常會胡思亂想。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／閔文昱報導

兄妹感情良好本是再正常不過的事，不過一名人妻就在Dcard抱怨，表示自己的老公與異父異母的妹妹感情似乎好過了頭，不僅一周要視訊聊天3次以上，買東西時也都會優先想到這個妹妹，如果她稍有質疑還會馬上激怒老公，讓她相當傻眼。文章曝光後馬上也吸引了不少網友關注。

臉書粉專「Dcard 出社會」昨（2日）分享一篇貼文，有人妻抱怨，老公與異父異母的小妹感情似乎太過親密，也因為小妹人在國外，所以他們時常會用視訊聊天，一聊就會聊上1、2個小時，就算不聊天，2人也會開著視訊各做各的事，讓原PO疑惑，「這是不是像極了遠距離戀愛的情侶會做的事？」

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▲人妻列出丈夫多項罪狀。（圖／翻攝自Facebook／Dcard 出社會）

另外，原PO也指出，老公買東西時都會優先想到小妹，「比如我們最近在看車，他考慮的點不是我們有小孩車安不安全好不好開什麼的，竟然是小妹喜歡吉普車的外型，想要買一台方方正正的車。」

最後，令原PO相當無奈的是，每當她質疑丈夫是不是對妹妹太好了他就會「見笑轉生氣」。發怒解釋，「全家都很疼妹妹」、「妹妹1個人在國外很可憐」...等等的。讓原PO相當傻眼，直呼「我跟你2個人在家你卻一直跟妹妹視訊，我才可憐吧！」

文章一出後，丈夫誇張的行徑馬上引來網友熱烈討論，紛紛留言「這不是A漫裡才會出現的情節嗎，這篇文讓我以為在看A漫欸」、「求番號」、「異父異母，阿就那個最多劇情的乾妹妹啊，講那麼雜」。也有網友狂勸原PO，「你有異父異母的兄弟嗎？」、「妳老公感覺得出來並不怎麼愛妳，趁小孩沒生，快分開吧」。

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