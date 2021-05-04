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「老娘有位被卡到沒位」　她排高鐵自由座怒：你到底會不會排隊？

▲▼高鐵,台灣高鐵,高鐵車站,。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲搭高鐵可選擇對號座或自由座。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享搭高鐵遇到的情況，讓她直呼「到底會不會排隊？」此文引發不同看法，有人認為，原PO可以買對號座。

原PO近日在「Dcard」社交平台說，身為一個高鐵仔，「每次排自由（座）都很O，你就不是要這班車硬要進來排，開門要進去就你站在門口不走，全部人都用著懷疑的眼神看著，還不覺得丟臉，重點是越來越多人這樣！！老娘本來有位子，被你卡到沒位子。」

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▼有網友認為，買對號座就沒原PO說的問題。（圖／記者黃可昀攝）

▲▼高鐵,車廂,對號座。（圖／記者黃可昀攝）

對此，許多網友留言，「我排自由座一定都提前20分鐘當第一個，如果不是想搭這班的話，車門開啟的時候，我就會讓到一旁去讓別人上」、「早點買票沒事吧，知道票難買，還不提早」、「我就喜歡先排下一班，不搭這班不行嗎？為什麼不能想當第一個。」

原PO補充強調，她是在說「卡到別人的人」，不是指有禮讓的人，他們就是沒有禮讓，大家還要一直閃才能進出，「我為什麼沒有買對號，因為我只有某幾個時段的車可以選，沒有買到，我就是只能擠自由（座）。」

至於為什麼不要提早買車票？原PO指出，因為只有當周才能知道，自己也搭了自由座、對號座3年了，只是這個問題最近開始多次發生。

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