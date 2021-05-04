前男友出軌學妹！女大生呆了　自曝「我們一天7次」：體力太好嗎

▲原PO跟前男友在一起的時候，常常一天可以親密7次。（示意圖／CFP）

網搜小組／鄺郁庭報導

每個人都會有生理需求，但需求量這麼大，讓網友也傻眼直呼「怎麼有一種看Discovery的感覺？」一位女網友在《Dcard》匿名貼文「一天做7次男友還有辦法出軌...」說對方現在已經是前男友，兩人還在一起時，一天可以親密5～7次，沒想到最後對方竟然劈腿一個學妹，「現在也看淡了，回頭看覺得滿好笑的。」

這位女網友文中表示，她跟前男友都屬於需求很大的人，在一起的時候，性生活相當精彩，「基本上對到眼就做，常常一天會做5～7次。」後來她意外發現前男友劈腿學妹，「也不知道該怎麼說他，體力太好嗎？」

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原PO接著透露，兩人已經分手一陣子了，她自己難過了蠻久，但看淡後回頭看，發現這段故事頗好笑，就分享出來。她也在留言處好奇發問，「一般男生有辦法一天做那麼多次嗎？加上我們常常都是連續做。」

▲前男友在頻繁跟原PO親密的狀態，竟然還能出軌學妹。（示意圖／資料照）

貼文一出，不少人看呆，「沒有別的事可做了嗎」、「你遇到種馬了」、「動物星球？國家地理頻道」、「媽呀……他的身體構造簡直是奇葩呀」、「天啊！是什麼動物嗎？對到眼就做 = =」、「光想ㄐㄐ就有點痛zzz，小心攝護腺肥大發炎、尿尿灼熱感等症狀」、「一天24小時，等於每3小時多就來一次……怎麼那麼閒。」

還有網友則是留言分享自己的經驗，認為原PO前男友真的很扯，「一個晚上連續3次真的很拼（包含射），一天5次，連續2天有過」、「要看對方體質和體力～有些人可能就一定要休息時間，有些人就真可以持續，但我覺得能連續3次以上不休息的，精力應該是非常旺盛」、「很多時候是尋求『偷偷』的刺激，沒有被抓但是又一副『壞事得逞』的刺激感。」