中橫燒炭3死...林母手機滿是女兒、孫女照：不知道她這麼不快樂

▲林母說，直到看到女兒遺書，才知道女兒很不快樂。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市谷關產業道路25日停放一輛租賃車，遭民眾發現2男1女陳屍在內，其中29歲林女育有一名6個月大女嬰，林母26日前往東勢殯儀館認屍，她拿出手機，與女兒的對話中，林女向她傳送滿滿的女嬰照片與影片，林母的臉上滿是悲痛及不捨，她也說，直到看到女兒遺書，才知道原來女兒很不快樂。

林姓女子、25歲黃姓男子與28歲的張姓男子，25日在谷關產業道路上被發現在租來的車上燒炭輕生，3人皆不幸死亡。

據悉，林女居住於高雄市，與祖母、6個月大的女兒同住，有一名未婚夫，林女的母親則住在台南。林母昨日趕赴東勢殯儀館認屍、協助相驗調查，她說，由於疫情影響，女婿及女兒因此還未辦理結婚登記及婚禮，女兒先前當了一陣子直銷商，後來專心照顧孫女。

林母向媒體出示手機與女兒的LINE對話，裡頭林女向她發送滿滿的女嬰照片、影片，難過地說「你看小孩子這麼可愛，你怎麼可能想像她會有這種事情」。林母表示，她丈夫身體有恙，最近都忙著照顧丈夫，可能因此疏忽了女兒的身心狀況，相當自責難過。

林母說，裡頭的影像是林女在24日早上傳給她的，也就是出事的前一天，只有說要出去玩，但不知要去哪裡。她說，女兒的遺書裡寫著，這次沒自殺成，下次還會輕生，不知道女兒這麼不快樂。

檢察官查出，3人生前曾用手機通訊軟體LINE群組聯絡，透露輕生念頭，檢察官昨日率法醫相驗，確認3人的死因均是一氧化碳中毒，排除外力介入和加工自殺的可能。

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