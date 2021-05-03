奧客硬要迴轉直接肘擊！　小黃運將猛回謝謝...不忍了慘遭2打1

記者黃宥寧、張君豪／台北報導

臉書社團3日有民眾分享一段台北市計程車司機遭醉漢毆打的行車紀錄器，轄區萬華警方表示，這起衝突發生在上月25日凌晨5點多，事發地點位於萬華區和平西路、西園路口，警方獲報計程車司機吳姓男子（60歲）遭毆打臉部挫傷流血，警方呼叫消防局救護人員到場將傷者送醫治療。

▲萬華區一名司機載到兩名醉漢爆發肢體衝突，計程車車窗也被打破。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬華區一名司機載到兩名醉漢爆發肢體衝突，計程車車窗也被打破。（圖／記者張君豪翻攝）



警方調閱監視器，發現出手毆打司機的是張男（54歲）、陳男（45歲）並依規定傳喚到案說明；據了解二人當日與友人喝完酒打算搭車離開，兩人搭上吳姓被害人的計程車後，要求司機在西園路與和平西路口迴轉行駛。

但吳姓司機表示該路口禁止迴轉，認為這樣違規且有行車風險不願配合，雙方發生爭吵後司機請陳男下車，陳男質疑司機態度不佳，雙方發生口角，陳男怒嗆自己是萬華在地人「在艋舺、我隨便給你找，在這我戴帽子的也很熟，我隨便你」，司機一直回稱謝謝，但後來陳男突然出拳毆打司機，雙方在車上大打出手。

同行張男先行下車後，陳男竟留在車上與司機起激烈口角，甚至以台語跳針式嗆「我叫阿東啦！」。司機為了不想惹事，告訴對方「你不想坐車就下車，不能迴轉就是不能迴轉」，沒想到陳男一氣之下以台語嗆聲「 賣ㄎㄧㄚ康啦！」直接肘擊司機，司機當下忍住憤怒，一直向說「謝謝」。

忍無可忍的司機決定反擊，2人從車上扭打一路打到車外，張男見狀加入戰局，與陳男對司機大打出手，過程中，陳男將計程車車窗打破，手臂不慎遭割傷，雙方互控傷害。全案依傷害、毀損罪送辦。

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