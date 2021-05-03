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直擊／家樂福中和店現況！消費者：不知確診者來過…閉店時間曝　

記者陳以昇、陳羿妏／新北報導

諾富特染疫擴大！2日新增3例本土案例中，案1136為諾富特女房務主管（案1129）的女兒，足跡遍及雙北，其中曾於4月27日晚上8時至8時半前往家樂福中和店。《ETtoday新聞雲》實際直擊現場，稍早仍有部分民眾於賣場購物，有民眾還驚恐表示「不知道有確診者來過」。對此，家樂福公關經理張君鴻出面說明，中和分店下午5點至6點間將閉店消毒。

▲▼直擊家樂福中和店現況。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼直擊家樂福中和店現況。（圖／記者陳以昇攝，下同）

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▲▼直擊家樂福中和店現況。（圖／記者陳以昇攝）

案1136於4月26至28日完整足跡今（3日）曝光，除搭乘公車、北捷之外，4月27日晚上8時至8時半也前往家樂福中和店。業者稍早發布回應指出，目前中和分店即刻起陸續進行清場閉店，將於今晚進行自主消毒作業，並且配合政府單位進行相關防疫措施，並強調此次事件發生已做足萬全準備，持續提供顧客安全的購物環境。

《ETtoday新聞雲》實際直擊現場，業者於入口處均提供噴酒精、量體溫服務，也在賣場內廣播「為了更安心的購物環境，本公司會每四小時消毒一次，今晚會做抗菌全面消毒，提醒各位來賓進入賣場時，務必全程佩戴口罩」。

▲▼直擊家樂福中和店現況。（圖／記者陳以昇攝）

▲進場前先消毒。

此外，現場可見到，目前有部分民眾仍於賣場內購物。「難怪外面有人，我們剛才在懷疑」一名女子接受訪問時表示，她並不知道有確診者到過家樂福中和店，平時不常到該店購物，今天剛好來該店消費，聽到足跡消息確實會擔心，而她今天的防護措施就是使用酒精消毒，並佩戴口罩。

▲▼直擊家樂福中和店現況。（圖／記者陳以昇攝）

▲消費者不曉得確診者來過。

家樂福公關經理張君鴻表示，家樂福方面第一時間已進行消毒安排，剛才也跟疾管中心聯繫，稍後預計今晚5點至6點間將閉店消毒，明天早上會正常營業；另外，疫情爆發後，家樂福便要求消費者須佩戴口罩才能進場，另提供酒精消毒、量測額溫服務，提供一次性手套供消費者挑選生鮮食材，而常接觸的手把、推車手把及電梯按鍵都會定期清潔，也有掌握員工的旅遊史、要求員工上班前量測額溫。

▼家樂福公關經理張君鴻受訪說明。

▲▼直擊家樂福中和店現況。（圖／記者陳以昇攝）

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