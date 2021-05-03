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社會 社會焦點 保障人權

快訊／台積電工安意外　挖土機挖倒電桿砸死28歲女工安

記者陳凱力／新竹報導

全球半導體供給量吃緊，台積電寶山一期擴建案，目前正大興土木趕建廠房。3日下午驚傳工地發生工安意外，一台挖土機今午在現場整地，未料疑挖到電桿地基，導致電桿直接倒下，砸到台積電的工安辦公室，造成1名28歲女姓員工頭部遭砸中，當場失去呼吸心跳，而附近工人也遭波及，據了解多人受傷，已有4台救護車進入新廠區內搶救傷患。

▲台積電傳工安意外　挖土機挖倒電桿！28歲女工遭砸死。（圖／讀者提供）

▲竹科台積電工地下午驚傳工安意外，據傳已有1人死亡多人受傷。（圖／讀者提供）

據現場目擊者表示，當時在台積電工區外圍的福利社附近正在進行怪手工程，未料挖土機誤挖中電線桿地基，導致電線桿傾倒，壓中裡面的工務所，之後電線桿再掉落地面，當場砸中28歲的台積電女工安、多人受波及。

將近4、5台救護車陸續趕抵現場，詳細受傷人數仍在清點中，不過遭砸中的女工安直接命中頭部，傷勢嚴重，當場救傷重不治。

這場占地30多公頃的台積電廠區擴建計畫案整地工程，是竹科近20年來最大規模用地的擴建案，預計將為台積電打造台灣企業界最前瞻的研發中心，台積電則表示，施工單位與發包工程均非台積電。


 

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