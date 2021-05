印度爸爸染疫！家屬「心碎拍背畫面」14萬網鼻酸…等不到病床走了

▲ 30歲男子等不到重症病床,不幸離世。(圖/翻攝自Twitter/@sameerdys)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度第二波新冠疫情猛烈,3日通報單日36萬人確診,累計病例即將突破2000萬,公衛系統不堪負荷。一名30歲男子染上新冠肺炎,急需送往有呼吸器的重症病房,一段親友為他拍背、希望為他減輕痛楚的影片令眾多網友動容,紛紛協助擴散消息,但他最終仍不幸病逝。

網友納迪姆(Nadeem)上月30日焦急在推特發文表示,「我的兄弟狀況非常危急,拜託幫幫忙,我們就在急診室大門前!」照片中可見,他們將車子停在北方邦諾伊達一家醫院前方,癱軟在後座的黑衣男子正是染疫的病患,看起來十分虛弱。

這則推文有將近3000名網友轉推,納迪姆當天稍晚再度推文,宣布排到病床的好消息。接著在3日稍早,納迪姆發文說明,他的兄弟血氧僅50%,將接受血漿治療,若持續惡化,就會需要重症病床和呼吸器,但他們所在的醫院並沒有這些設備。

My brother is in very critical and urgently requires an ICU bed with ventilator at the earliest. His life is at risk, Plz everyone help me save my brother’s life. Plz help

- 821294661

Admitted-Dr. Chauhan Sanjeevani@srinivasiyc @SonuSood @syedzakiahmed_ pic.twitter.com/zu7HcrpM9e