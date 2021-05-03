阿根廷確診數破300萬！　巴西死亡數破40萬成世界第二高

▲阿根廷確診數已經突破300萬。（圖／路透社）

記者陳怡靜／綜合報導

國際新冠肺炎疫情持續惡化，除了印度之外，阿根廷也正面臨第二波大流行，確診病例數已突破300萬，即便政府採取嚴正手段，仍然無法控制疫情，醫院呈現人滿為患的狀態，病床完全不堪負荷。對此，阿根廷醫生直言，若要有效控制疫情，必須加快施打疫苗的速度。

據《路透社》報導，阿根廷在過去24小時內新增1萬1394例，死亡案例則多了156例，目前累積病例數已經突破300萬例，共有6萬4252人死亡。為了控制第二波大流行，阿根廷總統阿爾貝托（Alberto Fernandez）公布更嚴格的措施，不過醫護人員感嘆，這些做法遠不足以應付暴增的加護病房病患。

▲阿根廷首都布宜諾斯艾利斯民眾針對封城措施抗議。（圖／路透社）

41歲的外科助理露西安娜（Luciana Berti）表示，醫院目前已經人滿為患，「醫護人員都已精疲力盡。」阿根廷兒科醫生卡洛斯（Carlos Kambourian）直言，若要有效控制疫情，必須加快停滯的疫苗接種量，否則醫療系統恐怕不堪重負，「如果政府沒有這麼做，封鎖措施恐怕要持續2年。」

據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）疫情數據顯示，阿根廷的累計確診總數達301萬，目前在世界各國排名第11，南美洲國家中僅次於巴西的1480萬例。目前巴西染疫死亡人數已超過40萬，成為死亡人數第二高的國家，也是除了印度之外，另一個關注焦點。