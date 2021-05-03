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台南醫院、舞廳、廟會恢復實聯制　大賣場和傳統市不得試吃

▲台南市長黃偉哲指示全面盤點閒置公私有土地及建物，協助地主活化利用，化解長年閒置問題，杜絕有心人養地套利。（圖／記者林悅翻攝）

▲國內新冠肺炎疫情擴大發燒，台南市長黃偉哲3日宣布，除各大醫院4日起恢復健保卡實聯名制外，舞廳 等特種場所、廟會也恢復實聯制，所有大賣場、傳統市場的試吃一律停止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內新冠肺炎疫情擴大發燒，台南市長黃偉哲3日宣布，台南市防疫升級，除各大醫院4日起恢復健保卡實聯名制外，舞廳、KTV特種場所也要恢復實聯制，所有大賣場、傳統市場的試吃一律停止，全市各區廟會要實際掌握所有參與人員名單，並要求落實戴口罩等防疫措施。

▲國內新冠肺炎疫情擴大發燒，台南市長黃偉哲3日宣布，除各大醫院4日起恢復健保卡實聯名制外，舞廳 等特種場所、廟會也恢復實聯制，所有大賣場、傳統市場的試吃一律停止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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近來發生多起新冠肺炎本土個案，確診足跡擴桃園，新北、台北、嘉義、雲林、花蓮、台東等７縣市，台南市長黃偉哲3日一早召集衛生局等單位，會同專家學者研商新一波防疫措施。黃偉哲表示，民眾防疫緊繃久了難免疲勞，但目前不是鬆懈的時刻，台南市將維持秋冬專案的防疫力道到5月15日，後續視疫情發展進行滾動式檢討。

▲國內新冠肺炎疫情擴大發燒，台南市長黃偉哲3日宣布，除各大醫院4日起恢復健保卡實聯名制外，舞廳 等特種場所、廟會也恢復實聯制，所有大賣場、傳統市場的試吃一律停止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，南部目前尚無傳出本土案例，但台灣是1日生活圈，各縣市都不能置身事外，一個連續假日南來北往的人很多，足跡立刻遍布全台，所以目前必須再次採取較嚴格的秋冬專案措施。包括室內集會採實聯制、室外活動配戴口罩、千人以上活動採實聯制、市府活動一律停止現場試吃等飲食行為，並請大賣場、市場停止試吃活動。

▲國內新冠肺炎疫情擴大發燒，台南市長黃偉哲3日宣布，除各大醫院4日起恢復健保卡實聯名制外，舞廳 等特種場所、廟會也恢復實聯制，所有大賣場、傳統市場的試吃一律停止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，防疫旅館方面，也將嚴格落實防疫SOP，確保房客健康。目前已開始稽查轄內各防疫旅館的防疫SOP，並將服務一般房客之工作人員與防疫旅館工作人員分艙分流，包括台南市19間旅館的561間房間，本週內會完成稽查。各大醫院5月4日起開始執行進入刷健保卡管制，進行實名聯制，配戴口罩、量體溫。

▲國內新冠肺炎疫情擴大發燒，台南市長黃偉哲3日宣布，除各大醫院4日起恢復健保卡實聯名制外，舞廳 等特種場所、廟會也恢復實聯制，所有大賣場、傳統市場的試吃一律停止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府指出，市府自去年以來即採取市府洽公實名制登記，為防疫需求，將評估把個資留存28天。針對接下來的大型活動，包括宮廟香科活動及全大運等，皆有全國各地民眾來參加，台南市政府將要求主辦單位做好防疫措施，包括戶外配戴口罩及參加者實聯制登記等，接下來市府舉辦的活動，除一律停止試吃外，以飲食為主軸的活動，也僅限有採取隔板或嚴格防護措施者。

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