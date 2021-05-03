台南市議會「溫馨5月情」表演　奇美曼陀林樂團壓軸

▲奇美曼陀林樂團（A）團壓軸表演，台南市議會也貼心贈送火鶴花給現場女性觀眾，為音樂會畫下圓滿句號。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會「溫馨5月情─台南有愛議起共享」系列活動，4月30日到5月2日，一連3天晚上在議會廣場舉辦時尚秀及音樂會，2日晚上壓軸演出的是奇美曼陀林樂團（A）團，安可曲選擇〈感恩的心〉，市議會也貼心贈送火鶴花給現場女性觀眾，為音樂會畫下圓滿句號。

郭信良議長指出，奇美曼陀林樂團（A）團由奇美集團許文龍創辦人在1995年創立，讓對曼陀林樂器感興趣的民眾參加，並到學校、文化中心等地演出，推介樂器及曼陀林音樂，還曾於2017年受邀到日本大阪ARTE曼陀林國際藝術節表演，受到各界讚賞。這次應台南市議會之邀，不僅傾團而出，還搭配合唱團演唱，呈現一流水準，讓人非常享受。

郭信良議長特別介紹團長許富吉先生及指揮董怡君老師。許富吉團長本身在樂團中演奏手風琴，並身兼編曲一職，帶領樂團從草創一路走來，是樂團中心人物。董怡君老師則自2008年起擔任指揮，擅長駕馭多元曲目及豐富的跨界跨域組合，能力備受肯定。

郭信良議長盛讚2日的「寧夏‧聆夏」奇美曼陀林音樂會為所有台南市民朋友帶來5月最溫柔的夜晚，安可曲〈月亮代表我的心〉及〈感恩的心〉彷彿是對母親的告白與謝意，讓觀眾們捨不得散場，是十分成功的音樂會。郭議長也預告，接下來還有精采的溫馨5月情系列活動，請大家關注議會官網及臉書，踴躍參加。

維持30分鐘強勁吸力

