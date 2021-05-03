嘉陽高中女學霸「0001」號畢業證書放靈堂　漢翔將贈工作服+名牌

▲嘉陽高中張姓女學生遭公車輾斃，校方送上畢業證書到靈堂致意。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

嘉陽高中飛機修護科高一張姓女學生，日前因巨業客運165號公車「煞車失靈」，當場遭撞死。校方3日表示，張同學成績優異，是全班第一名，今年9月就會成為金手獎培訓選手，是該科史上最優秀的女學生，如今痛失英才，已緊急製作畢業證書送到張女靈堂致意。

4月30日上午，台中165號公車行經嘉陽高中校門前的長下坡路段時，疑因煞車失靈，撞上該校飛機修護科一年級的張姓女學生，送醫急救仍宣告不治。校方特別為張女緊急趕工，製作編號為「（109年）榮譽字第0001號」畢業證書，今天上午送到張家靈堂，放在靈堂桌前致意。

校方表示，飛機修護科一年級共有90名學生，只有5名女生就讀，張女就讀一年甲班，每次都考第一名，今年9月就會成為金手獎培訓選手，是飛修科歷年最優秀的女學生。歷年飛修科學生參加全國工科技藝競賽飛機修護金手獎都有傑出表現，張女因為學業優秀，有很大機會升學國立虎尾科大航空學院就讀。

另外，張女生前曾希望，畢業後可以到漢翔公司任職，漢翔公司得知後，也允諾會製作一套工作服與名牌給她，盼她一路好走。

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