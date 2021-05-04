染疫機師曾到店內　飛鏢運動酒吧：這兩天停業大動作消毒

記者黃士原／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今再宣布華航確診2例，分別是案1153機師和案1154空服員。指揮中心也公布個案足跡，案1153曾去松山區南京東路HOMIES SOFT BAR飛鏢運動酒吧和民生東路的海真私房菜餐廳，酒吧表示，這兩天將會暫時停業進行大動作消毒，等衛生相關單位相檢驗完成後再來決定恢復營業時間。

▲案1153足跡。（圖／指揮中心提供）

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案1153為本國籍30多歲男性，為某航空公司機師，今年4月16日至4月18日曾執勤至美國，返臺後於住家檢疫至4月21日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。個案5月1日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀向公司通報，同日經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診（Ct值13），感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者15人，其中13人列居家隔離，2人列自我健康監測。

由於個案確診前也到過HOMIES SOFT BAR飛鏢運動酒吧，酒吧表示，每天在客人離開後都會用酒精擦拭消毒，這幾天暫時不會營業，並且進行大動作消毒，至於何時恢復營業，酒吧表示，等衛生相關單位檢驗完成通知後再來決定。

另外，由於個案確診前同樣也到過海真私房菜民生店，餐廳今日停業進行消毒。