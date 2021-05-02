福建男自稱投奔自由　開橡皮艇11小時到台中港「肚子餓呼救」

▲陸男開橡皮艇從福建到台中港。（圖／民眾提供，下同）

記者李忠憲／台中報導

台中港林姓碼頭工人1日凌晨下班後，在西碼頭發現1名周姓男子自稱「投奔自由」，從大陸福建開橡皮艇，一路暢通無阻橫渡台灣海峽，花約11小時抵達台中港，因肚子餓才大聲呼救。林男立刻報警，並買便當給他果腹，隨即留置海巡隊部，港警則請示檢察官調查中。

▲▼大陸男橡皮艇停在港內堤防邊，人上岸求援，第一時間沒戴口罩。（圖／林先生授權提供）

據了解，自稱是大陸福建的周姓男子，4月30日上午10點多開著黑色橡皮艇，艇上載有3大1小桶共90公升汽油，直接開艇出發，一路橫跨台灣海峽中線，直奔台中港，到凌晨2當天晚上9點多抵達台中港西碼頭，「一路暢行無阻」，11小時就完成橫渡台灣海峽。

▲橡皮艇放滿裝汽油的桶子。（圖／民眾提供）

由於現場沒有人車，他躲在該處直到隔日凌晨2點，因為食物和飲水都用光，難耐飢餓，聽到有人車聲音，趕緊呼叫。剛好林姓工人下班路過，聽到聲音才趕緊過去看。

周男現場說，他從福建到台灣是要投奔自由，在大陸沒有犯案，不是通緝犯，只是嚮往台灣的民主自由。

林姓男子則說，這是正港大陸偷渡客，竟可開橡皮艇直接到台灣，不可思議。

▲▼海巡與港警立刻到場了解，隨後將他帶走。（圖／林先生授權提供）

據了解，周男目前留置在海巡留置所，依規定檢疫隔離，並由港警請示檢察官釐清。依《入出國及移民法》74條規定，未經許可入國或受禁止出國處分而出國者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣9萬元以下罰金；違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第10條第一項或香港澳門關係條例第11條第一項規定，未經許可進入台灣地區者，亦同。

海巡與港警則說，目前仍在調查釐清，將視情況對外說明。

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