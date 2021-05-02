　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

福建男自稱投奔自由　開橡皮艇11小時到台中港「肚子餓呼救」

▲▼陸男開橡皮艇從福建到台中港。（圖／民眾提供）

▲陸男開橡皮艇從福建到台中港。（圖／民眾提供，下同）

記者李忠憲／台中報導

台中港林姓碼頭工人1日凌晨下班後，在西碼頭發現1名周姓男子自稱「投奔自由」，從大陸福建開橡皮艇，一路暢通無阻橫渡台灣海峽，花約11小時抵達台中港，因肚子餓才大聲呼救。林男立刻報警，並買便當給他果腹，隨即留置海巡隊部，港警則請示檢察官調查中。

▲▼大陸男開橡皮艇從福建一路到台中港。（圖／林先生授權提供）

▲▼大陸男橡皮艇停在港內堤防邊，人上岸求援，第一時間沒戴口罩。（圖／林先生授權提供）

▲▼大陸男開橡皮艇從福建一路到台中港。（圖／林先生授權提供）

據了解，自稱是大陸福建的周姓男子，4月30日上午10點多開著黑色橡皮艇，艇上載有3大1小桶共90公升汽油，直接開艇出發，一路橫跨台灣海峽中線，直奔台中港，到凌晨2當天晚上9點多抵達台中港西碼頭，「一路暢行無阻」，11小時就完成橫渡台灣海峽。

▲▼陸男開橡皮艇從福建到台中港。（圖／民眾提供）

▲橡皮艇放滿裝汽油的桶子。（圖／民眾提供）

由於現場沒有人車，他躲在該處直到隔日凌晨2點，因為食物和飲水都用光，難耐飢餓，聽到有人車聲音，趕緊呼叫。剛好林姓工人下班路過，聽到聲音才趕緊過去看。

周男現場說，他從福建到台灣是要投奔自由，在大陸沒有犯案，不是通緝犯，只是嚮往台灣的民主自由。

林姓男子則說，這是正港大陸偷渡客，竟可開橡皮艇直接到台灣，不可思議。

▲▼大陸男開橡皮艇從福建一路到台中港。（圖／林先生授權提供）

▲▼海巡與港警立刻到場了解，隨後將他帶走。（圖／林先生授權提供）

▲▼大陸男開橡皮艇從福建一路到台中港。（圖／林先生授權提供）

據了解，周男目前留置在海巡留置所，依規定檢疫隔離，並由港警請示檢察官釐清。依《入出國及移民法》74條規定，未經許可入國或受禁止出國處分而出國者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣9萬元以下罰金；違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第10條第一項或香港澳門關係條例第11條第一項規定，未經許可進入台灣地區者，亦同。

海巡與港警則說，目前仍在調查釐清，將視情況對外說明。

都是經典熱銷香味

【更多新聞】

獨／不爽旗下小姐要離職　酒店經紀控她尪「吃軟飯」下場曝

留美歡送趴驚爆猝死！24男女學生摩鐵大混酒　25歲男失呼吸送醫亡

柔道童瀕腦死小四學長盼探望　生母婉拒「盼孩子更穩定再來」

ET快訊
裸抱閨蜜捧奶！妹頭再PO「壓地新照」：還在應徵中
泱泱哭臉認「80萬IG無預警被停用」　《木曜》出手了
印度火葬場外「屍體遭野狗吃了」！　家屬崩潰：臉被啃掉一半
文大也有學生去過諾富特！　急公告全校大消毒
快訊／疑抽菸失足　30多歲男10F租屋處墜樓亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

福建男自稱投奔自由　開橡皮艇11小時到台中港「肚子餓呼救」

新北萬里白俄羅斯籍男子墜樓亡　疑陽台抽菸失足

隔海救親！新竹女感情受挫離家尋短　國外妹求助花蓮警救命

桃園透天民宅深夜惡火　男倒臥樓梯間送醫不治

「妳健保卡遭盜用1億」　新竹婦「衝郵局2次」才信遇詐騙

獨／不爽旗下小姐要離職　酒店經紀控她尪「吃軟飯」下場曝

快訊／疑抽菸失足！外籍表演者「新北10F租屋處」墜樓亡

瞬間畫面曝！北市女警直行「撞左轉小黃」　慘噴飛倒地

拿鐵棍衝茶莊叫囂...大叔雙手揮大支的更兇！他「倒退嚕」網笑瘋

姊弟同日離世　台中沙鹿今晚「送肉粽」路線曝！生人迴避防煞氣

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

改造中性女生！穿長裙＋畫全妝　跟男生約會超鬧行為讓他想回家

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

吳慷仁在看！邵雨薇甜牽林柏宏喊「老公」　當嘉賓自肥還打廣告...她：很賤欸～

福建男自稱投奔自由　開橡皮艇11小時到台中港「肚子餓呼救」

新北萬里白俄羅斯籍男子墜樓亡　疑陽台抽菸失足

隔海救親！新竹女感情受挫離家尋短　國外妹求助花蓮警救命

桃園透天民宅深夜惡火　男倒臥樓梯間送醫不治

「妳健保卡遭盜用1億」　新竹婦「衝郵局2次」才信遇詐騙

獨／不爽旗下小姐要離職　酒店經紀控她尪「吃軟飯」下場曝

快訊／疑抽菸失足！外籍表演者「新北10F租屋處」墜樓亡

瞬間畫面曝！北市女警直行「撞左轉小黃」　慘噴飛倒地

拿鐵棍衝茶莊叫囂...大叔雙手揮大支的更兇！他「倒退嚕」網笑瘋

姊弟同日離世　台中沙鹿今晚「送肉粽」路線曝！生人迴避防煞氣

氣候暖化房屋「墊高」需求增！　2050年紐澤西近7.5萬棟房受影響

快訊／清大驚傳「學生接觸過確診者」！校方證實：居家隔離中

象龍打線出爐　鄭凱文戰「龍王」王維中盼止先發3連敗

瑞莎培訓體操選手「幫台灣抱回金牌」　開心宣布國際賽驚人戰績

卓榮泰力挺吳怡農徹查黨內暗黑力量　大讚：真有你的！

柯文哲主張「不蓋核四」：台灣若出現核災　「大概就滅國了！」

人人能大作文章！建中名師實戰攻略　善用「五力」作出好文章

在「醫院停車場」等到死！印度少婦沒病床　躺副駕苦撐3hrs窒息亡

每週都要洗被子！家長怒轟麻煩「不能統一送洗嗎」　網風向一面倒

王柏融守備引發討論　日本球評直批「素人」等級

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

社會熱門新聞

姊弟同日離世　台中沙鹿今晚送肉粽路線曝

屁孩超商玩貨架　媽裝沒事快閃

即／新北21歲男「中山橋自撞」身亡

台中男持安全帽爆打18歲女友　身體踹成ㄑ字

賴薇如酒吧包廂遭騷擾　男友護花爆衝突挨告

即／外籍表演者「新北10F租屋處」墜樓亡

影／18歲機車雙載遭撞飛1死1失蹤　阿嬤悲喚「原諒你了」

17歲狠毒嫩妻正面身影曝　長髮低胸背景起底

高中生「滅世狂渣」太皮！PO假訊息被罰了

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘

賓士後座男「開窗喊救命」！警到場傻眼

趙介佑警局「拍照PO臉書」北投分局被問到結巴：痾

談贍養撫育費用不成　男持刀攻擊前妻岳父母

國中女上學消失4天　媽崩潰：被下藥就毀了

更多熱門

相關新聞

陸使館：美方小動作改變不了「一中格局」

陸使館：美方小動作改變不了「一中格局」

美國駐法國使館臨時代辦阿傑勒近日邀請台方駐法代表吳志中赴官邸餐敘，創下1979年台美斷交以來美國駐法大使館邀請台灣駐使進入官邸進行交流的「首例」。中國大陸駐法國使館發言人就此回應稱，「美方的小動作改變不了國際社會一個中國格局，更改變不了中國政府在台灣問題上的堅定立場。」

快訊／台中男踩空　跌落機械車位間隙亡

快訊／台中男踩空　跌落機械車位間隙亡

五角大廈關注台灣！台海「兵推圖」曝光

五角大廈關注台灣！台海「兵推圖」曝光

台灣唯一！麗寶國際賽車場開幕

台灣唯一！麗寶國際賽車場開幕

北京全球攬才　開放35項職業考試

北京全球攬才　開放35項職業考試

關鍵字：

投奔自由橡皮艇台灣海峽台中港海巡台中大陸

讀者迴響

熱門新聞

剛交屋！鄰居「客變大門向外開」擋住3/4出口

中油的油比較純？　網推1關鍵：真的有差

2機師已重症　諾富特飯店3大破口

姊弟同日離世　台中沙鹿今晚送肉粽路線曝

60歲爸抽屜藏壯陽藥！女兒驚抓包「夜夜極樂幫傭」

網紅巨乳透視裝　孩子路過看傻眼

女學霸「被輾2次身亡」　乘客還原真相！

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

朋友妻進單身男帳篷！她目睹苦忍1個月：該說嗎？

現在去印度「月薪變年薪」　網熱議該衝嗎

獨／何孟遠崩潰萌生「不好的念頭」

嚇死！看韓劇要關15年　北韓1萬學生火速自首

泱泱IG帳號無預警被刪！

獨家／何孟遠荳荳分手始末曝光

蔡英文公布「本土病例足跡」！遍布5縣市

更多

最夯影音

更多
祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！
帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面