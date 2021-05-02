橡皮艇「一桶油」福建直達台中港　陸男：靠iPhone指南針引導

記者李忠憲／台中報導

大陸周姓偷渡客開11小時橡皮艇，用手機指南針定位，從福建走180公里（100海浬）直驅台中港，被下班工人發現報警。據了解，周男第一時間跟目擊者說「要來台灣發展」，在警方到場時改口說「嚮往台灣」、「投奔自由」，其目的令人生疑，有待檢警調查釐清。

▲偷渡陸男先說要來台發展，卻跟海巡港警說是投奔自由。（圖／民眾提供）

33歲的大陸籍周姓男子隻身開著黑色橡皮艇，從福建橫跨台灣海峽，直接抵達台中港，還被路過的工人發現。消息一出引發外界議論，認為台灣海岸巡防及港口警察怎麼都沒發現，是否出現國土安全及防疫破口。

▲男子開著新買的橡皮艇到台中港，只用掉35公升汽油，船上還剩90公升。（圖／民眾提供）

據了解，周姓男子老家在四川，自稱沒有工作的他，透過掏寶網花1萬6千元購買軍事規格的黑色橡皮艇及引擎，並帶著3大1小桶的汽油共125公升後，從福建省石獅市下水出發。他成功抵達台中港時，只用掉1桶35公升的汽油，其他90公升都還在船上。船上另有橡皮艇收納袋，洩氣後就能將它收好。

另外，周男利用自己的iPhone SE智慧手機的指南針，抓準方位後就鎖定方向往前開。據了解，周男原本有邀他人參與同行，但最後對方放棄，最後只剩他1人。只是他抵達時，身上只剩100元人民幣，也沒帶任何證件，周男第一時間先跟目擊者說，他「要來台灣發展」！但在海巡、港警詢問時，卻又改口說「嚮往台灣民主」、「投奔自由」，片面說詞讓巡警心中存有很大的問號。另外，他還自己說，生日跟媽祖的同一天。

檢察官昨日上午透過視訊問訊周男後，認為周男已涉犯《入出國移民法》等法，諭令先由海巡署中部分署先行安置。由於偷渡客署移民署業務，等周男隔離檢疫14天完成排除染疫後，將交由移民署專勤隊繼續調查釐清。

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