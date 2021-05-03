中天新聞拼重回有線電視　《綜合台》擬增播早中晚各1小時新聞



▲《中天新聞台》下架有線電視CH52之後，只能在YouTube看到，但中天已另向NCC申請在《中天綜合台》增播新聞，如果獲猚可望重返有線電視。（資料照片／記者湯興漢攝）



記者陳世昌／台北報導



NCC3日證實，《中天新聞台》去年因換照未過關導致被有線電視下架，但中天另一個頻道《中天綜合台》已另向NCC申請營運計畫變更，擬增加早中晚三節各1小時的新聞播報，爭取讓中天新聞重回有線電視。



NCC內容處簡任視察陳書銘表示，中天電視台是在今年2月初申請《中天綜合台》內容變更，擬增加新聞播出。在程序上，一般衛星電視台營運計畫變更，不需另開外部專家諮詢會議，大多在分組委員會中就可決定，但《中天綜合台》增播新聞，與一般頻道變更內容不同，會提請正式委員會做審議。





▲中天新聞（資料照片／記者屠惠剛攝）



據了解，中天已提出申請快3個月，仍只在行政審議的流程，NCC目前正要求中天補充資料，據悉是要求其提供詳細新聞運作方式，包括人員編制、製作準則、內控機制等等。



《三立台灣台》、《八大第一台》與《中天綜合台》類似，都屬有線電視綜合頻道，主要內容是綜藝、戲劇等娛樂類型節目，其中的三立、八大都有播出新聞，中天綜合台如果增播新聞並不算是例外，但有了去年中天新聞換照未過關的前例，中天新聞制播機制是否能說服NCC將是新案過關與否重要原因之一。