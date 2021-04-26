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社會 社會焦點 保障人權

中天換照未過怒扯NCC旗、潑漆　男認罪：不願像太陽花浪費資源

▲▼ 噴漆NCC旗幟的田姓男子（圖／記者邱中岳翻攝）

▲田男不滿中天換照未過，到NCC扯旗潑漆遭逮，於審理中一度類比太陽花否認犯罪，26日才於庭上認罪（圖，資料照／記者邱中岳翻攝）

記者羅志華／台北報導

男子田山盛國於2020年11月間，不滿中天新聞台換照失敗，到NCC噴漆抗議遭逮，日前在法庭上舉太陽花學運為例，主張自己也是行使「公民不服從」、不願認罪；北院26日開庭，他再度感嘆太陽花攻佔行政院沒事，而華視接手52台今年就要虧上億，他為表達扯NCC旗幟、潑漆卻有事，即使最後認罪，仍再提「不想走太陽花那條路」，本案將於5月10日續審。

田男於2020年11月19日上午，致電台大新聞研究所，對當時接聽電話的林姓職員表示「將採取行動，叫其他同事快跑」，之後到NCC廣場扯下旗幟、高喊「NCC是綠色恐怖」，台北地檢署依侮辱公署、恐嚇及毀損等罪起訴。

26日開庭，田男仍主張自己行為有理，並表示NCC將52台私相授受給華視，新聞報導今年就要虧上億，已足證明他行為有理，但因他經濟狀況不佳、請不起律師，只好獨自面對訴訟。

法官表示，只要他仍主張行為有理「有阻卻違法事由」，那在訴訟上就不算真正認罪，且就算認罪，程序上也會傳被害人到庭調解、陳述意見後才宣判；田男沉思一會後，表示雖官司仍有些許勝算，但他「不想走太陽花那條路，不僅曠日廢時，也浪費司法資源」，選擇放棄所有抗辯認罪，也願意和林姓職員道歉，「但絕不會跟NCC道歉」。

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