「牛步化審理」台視新聞上架CH52再等等　 NCC強調標準一致未偏袒



▲NCC通傳會。（圖／資料照片）



記者陳世昌／台北報導



《華視新聞資訊台》19日起於15家有線電視系統上架CH52播出，但競爭對手《台視新聞台》申請上架14家有線電視案，仍在緩慢的行政流程中，NCC發言人翁柏宗28日表示，因為一直陸續有系統業者申請遞補上架CH52，其中近期申請的彰化三大有線電視，將與其他台視上架案併案審議，NCC審查標準一致，不會偏向任一方。



自從去年12月12日《中天新聞台》下架CH52，目前已有《華視新聞資訊台》入主該頻位，台視新聞也透過年代集團董事長練台生陣營的洄瀾、東台等9系統，加上台固媒體5系統，以及彰化三大有線電視系統申請上架，總戶數約88萬戶，市占約18%。形成華視對上台視的新聞頻道「搶頻道大戰」。



翁柏宗表示，NCC審議上架並非單純從產業經濟去看這件事，還包括消費者權益、頻道內容多樣性與其他公共利益等面向綜合考量，標準都是一致。





▲台視新聞採訪車隊。（圖／台視提供）

近期台灣數位光訊科技集團（台數科）旗下6系統、獨立系統北港先後申請華視新聞資訊台遞補52台，NCC表示一樣要走標準審核流程，如果審查通過，華視在有線電視CH52的訂戶數達173萬戶，市占有機會達35.8%。



但也有部份有線電視業者表示，華視新聞台已在該系統CH1xx頻位播出，並沒有不播，且基本頻道數量是充足的，所以暫時不會再移動。