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諾富特群聚疫調拼圖就差案1120　羅一鈞曝英國變異株傳播途徑

記者黃翊婷／綜合報導

華航機師染疫案擴及諾富特飯店，目前累計共24人確診，其中3人重症。而確診的房務部主管案1120病毒序列與4名染疫機師相近，究竟誰才是1號傳播者，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞坦言，現階段疫調拼圖就差案1120這一塊，不排除是人際間的傳播。

▲桃園機場捷運站的A14a站旁的諾富特飯店，29日進行清空作業時，衛福部長陳時中在門口統一調度。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲諾富特飯店29日進行清空作業，衛福部長陳時中在門口統一調度。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據了解，案1091、1092、1078、1079都是機師，4名機師病毒序列相同，有3位都住過諾富特飯店，發病日也與案1120相近，而案1120是房務部主管，與入住房間有相互重疊，但究竟是怎麼傳染、如何接觸的，都還有待釐清。

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羅一鈞表示，房務人員會協助送餐，目前已知案1120的工作區域是諾富特飯店2樓，包含確診機師入住的房間，但4名染疫機師回憶4月中旬左右是否曾與房務人員接觸，均表示沒有，不過，不排除曾在走廊偶遇。由於案1120病重，仍在加護病房插管治療，羅一均坦言，想要釐清最後這塊疫調拼圖，可能要等到案1120病況好轉後，才能進一步詢問。

▲▼機師及旅館染疫事件病毒定序。（圖／指揮中心提供）

▲機師及旅館染疫事件病毒定序。（圖／指揮中心提供，下同）

至於案1120驗出與案1078等機師帶有的英國變異株一事，羅一鈞解釋，「大家對傳播鏈可能有一些想像，像是空調、環境等」，但機師入住的房間不是在隔壁間或上下樓層，空調彼此獨立，因此不認為是空調導致傳染，依據病毒序列比對，不排除與人際間的傳播有關。

羅一鈞指出，在飯店207名員工血清篩檢的部分，僅案1120有血清抗體陽性，其餘為陰性，顯示案1120為最早潛藏感染個案，事實上從抗體檢驗結果也可得知，整起事件可說是一個月內或二十多天內的事件，並非如外界專家所擔憂已經延燒1、2個月的情況，否則應該在很多員工身上都會驗到抗體陽性狀況，因此，可排除感染很久的傳播情形。

▼羅一鈞坦言疫調拼圖就差案1120這一塊。

▲▼指揮中心4/30記者會。（圖／指揮中心提供）

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