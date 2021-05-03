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男中鏢「逃離印度」！解除隔離才被確診　到訪多城恐引爆群體感染

▲▼ 印度新冠疫情嚴重，醫用氧氣等物資嚴重短缺。（圖／路透）

▲印度新冠疫情嚴重，醫用氧氣等物資嚴重短缺。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸高度防範新冠肺炎輸入疫情。日前，一名印度籍男子入境中國後，在隔離期間多次檢測為陰性。在解除隔離後，他從上海乘坐列車浙江杭州，再轉乘列車抵達義烏，最終在義烏被檢出陽性結果，被列為新增無症狀感染者。

浙江金華市周日（2日）通報，5月1日無新增新冠肺炎確診病例，新增一名無症狀感染者（義烏市1例、為境外輸入），即為上述印度籍男子。2021年1月1日0時至5月1日24時，尚在醫學觀察無症狀感染者1例（義烏市1例）。

通報指，該名感染者2021年4月14日從非洲尼日爾乘坐AF339航班抵達巴黎，4月15日從巴黎搭乘AF198航班至上海入境，隨即在上海某集中隔離點隔離3日，4月19日從上海專車轉運至嘉善縣某隔離場所進行醫學觀察，期間多次核酸檢測均為陰性。

4月30日，該男子解除隔離後，乘坐K759次列車至杭州南站，後轉乘T101次列車到達義烏站。抵達義烏後，直接點對點轉運至綜合服務點繼續集中隔離醫學觀察。5月1日核酸檢測結果為陽性，無發熱、咳嗽等症狀，經專家組診斷為新冠肺炎無症狀感染者。

目前，該感染者已在定點醫院隔離醫學觀察，已排查密切接觸者均已按要求落實管控措施，涉及場所均落實了有效消毒。

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