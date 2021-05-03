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快訊／北市「不升高防疫」　未達防疫三階段「1例本土不明感染源」

▲▼柯文哲出席台北市防疫記者會 。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出席台北市防疫記者會 。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

華航機師染疫案擴大至防疫旅館，中央流行疫情指揮中心2日再公布新增4例本土，都是案1129諾富特飯務部員工的家人，其中案1134和案1136相關足跡，包括曾搭乘台北捷運和262、254、672號公車，引發台北市民擔憂。對此，台北市副市長黃珊珊3日宣布，由於沒達到中央規定的防疫三階段第一階段，所以並不會升高北市防疫。

台北市長柯文哲3日在台北市政府舉辦防疫記者會，台北市副市長黃珊珊、北市觀傳局長劉奕霆、北市衛生局副局長陳正誠、北市衛生局疾病管制科長余燦華、聯合醫院副總院長璩大成、聯合醫院副總院長黃遵誠等人列席。

▲黃珊珊出席台北市防疫記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲黃珊珊出席台北市防疫記者會。（圖／記者李毓康攝）

黃珊珊於記者會中表示，目前北市單一群聚居家隔離人數達252人，創歷史新高，關於防疫升級部分，依照中央規定，第一階段是「1例不明感染源的本土個案」，但因為指揮官陳時中3日接受廣播節目時，也提及沒有感染源不明等情況，所以北市仍依照原有秋冬專案措施進行，沒有要提升至第一階段。

柯文哲2日晚間也於臉書公布防疫4件事，第一，確診案例相關足跡已經消毒完畢，第二，目前北市居家隔離人數到達252人，是單一群聚歷史新高，凡是需要居家隔離或自主健康管理者，「請配合合作。」第三，「這一兩天敵情不明，我呼籲市民朋友戴上口罩。」第四，北市府是否要升高防疫層級，具體步驟於3日上午10時30分對外公布。

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