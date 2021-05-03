LIVE／諾富特染疫北市隔離252人　柯文哲緊急應變親上火線

記者袁茵／台北報導

華航機師染疫案擴大至防疫旅館，中央流行疫情指揮中心2日再公布新增4例本土，都是案1129諾富特飯務部員工的家人，其中案1134和案1136相關足跡，包括曾搭乘台北捷運和262、254、672號公車，引發台北市民擔憂。面對台北市防疫是否要升級，台北市長柯文哲3日上午與北市防疫指揮官、台北市副市長黃珊珊召開記者會，由《ETtoday新聞雲》全程直播。

中央流行疫情指揮中心2日公布新增4例本土，案1134曾於4月27日上午11時30分至12時10分搭乘254公車，12時20分赴7-11京復門市領錢，12時30分至下午2時30分到位在松山區的巴雷巴雷印度餐廳用餐，下午2時50分搭乘672公車，而4月28日、4月29日都是搭乘262公車往返住處與公司。

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

而案1136曾於4月26至4月28日搭乘捷運（頂溪-古亭-西門）並轉公車（成都路-先嗇宮），4月26日晚間7時25分至晚間8時30分在新北市永和區的72度c舒肥健康餐用餐。

面對案1134與案1136足跡遍及雙北，還搭乘過公車、北捷，以及到餐廳用餐，台北市衛生局疾管科長余燦華2日受訪時表示，餐廳已於1日做完外圍消毒。而北捷客服新聞組長蔡宏俊提及，接獲北市衛生局通知，確診病例有搭乘捷運後，相關車站及列車等均已於1日完成專案加強消毒作業，2日晚間會再次加強消毒。

客運部分，大都會客運總經理李建文指出，已連夜將中和站所屬262線區間車，以及停放於台北客運四海站的262全程車全部車輛進行徹底消毒，2日頭班車發車前已完成所有車輛的消毒清潔作業，請民眾繼續安心搭乘262公車。欣欣客運則表示，已經有要求站上消毒車輛，目前已經清理完所有車輛。

柯文哲2日晚間也於臉書公布防疫4件事，第一，確診案例相關足跡已經消毒完畢，第二，目前居家隔離人數到達252人，是歷史新高，凡是需要居家隔離或自主健康管理者，「請配合合作。」第三，「這一兩天敵情不明，我呼籲市民朋友戴上口罩。」第四，北市府是否要升高防疫層級，具體步驟於3日上午10時30分對外公布。

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