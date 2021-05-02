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18元超爽一日遊！　抵達後...團員不爽了「狂罵觸霉頭」

記者任以芳／綜合報導1

疫情後，大陸國旅出遊興盛，重慶一間旅行社推出超爽一日遊，18元人民幣團費，換算台幣不到80元，還包中餐。不少退休老人看準便宜消費報名，結果車子抵達目的地，團員們差點白眼翻到後腦勺，業者竟然帶他們去墓園參觀兼推銷。

綜合陸媒報導，重慶一名遊客鄭大爺投訴，一家名為重慶龍耀文化旅遊產業有限公司的旅遊公司主動找上他，邀請他參加景區一日游活動，承諾參團費用只要18元（單位：人民幣，同下）並提供一頓午餐。

鄭大爺立刻把好消息分享給好友，組織10多名大爺大媽組團快樂出遊。結果，抵達目的地後，大家傻眼了。 這家旅遊公司把團員們帶到「重慶市巴南區龍鳳山陵園」，藉機向他們推銷該陵園的墓地和殯葬服務。

▲▼18元超爽低價一日遊，帶旅客去參觀和推銷墓園。 。（圖／翻攝 荔視頻）

▲18元超爽低價一日遊，旅客被拉去參觀和推銷墓園 。（圖／翻攝 荔視頻）

鄭大爺憤怒的向記者表示，「你們要旅遊就旅遊，要參觀陵園就參觀陵園，不能掛旅遊之名，掛羊頭賣狗肉要不得。」事後找旅遊公司討說法，電話和微信被對方拉黑。

被騙陳大媽也氣得破口大駡，「竟然把我們拉到墳山，就算是天王老子，我也不想看你的公墓。」

「老人組團18元一日游被帶去參觀墓地」一事，引發社會關注。 重慶市文旅委回應表示，初步查明，涉事的重慶龍耀文化旅遊產業有限公司和其分公司均未取得《旅行社業務經營許可證》，不具備組織包價旅遊活動的資質。 具體調查核實處理結果將及時公佈。重慶市旅委表示，對損害遊客合法權益、損害城市形象的現象，一定會堅決查處、絕不姑息。

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