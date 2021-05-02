台美駐法官員餐敘　陸使館：小動作改變不了「一中格局」

▲美駐法大使阿傑勒邀請我國駐法代表吳志中（圖右）赴官邸餐敘。（圖／翻攝自Twitter／U.S. Embassy France）

記者任以芳／綜合報導

美國代理駐法國大使阿傑勒（Brian Aggeler）近日邀請台方駐法代表吳志中赴官邸餐敘，成為1979年台美斷交以來美國駐法大使館邀請台灣駐使進入官邸進行交流的「首例」。中國大陸駐法國使館發言人對此回應稱，「美方的小動作改變不了國際社會一個中國格局，更改變不了中國政府在台灣問題上的堅定立場。」

中國大陸駐法大使發聲明稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。 這是國際社會公認的事實，也是國際關係基本準則。

聲明指出，美方有關行為嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，背棄了美方在台灣問題上向中方作出的嚴肅政治承諾，縱容了「台獨」勢力。 中方對此表示堅決反對。

最後，聲明強調，我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，立即停止任何形式的美台官方往來，停止利用台灣問題破壞中美兩國關係。「 美方的小動作改變不了國際社會一個中國格局，更改變不了中國政府在台灣問題上的堅定立場。」

▼台美駐法官員餐敘互動，陸駐法使館回應 。（圖／翻攝 陸駐法國使館官網）