「自行車集章賽」倒數一個月！活動破4千人登錄　完賽爽抽5千獎金

▲今年是自行車旅遊年，觀光局舉辦多種活動推廣相關遊程。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局將2021年定為自行車旅遊年，為推廣相關遊程，觀光局辦理「尋找喔熊大作戰」AR線上集章活動，並與來自土耳其的網紅SUSU和2位台灣自行車界達人EVA、LINDA合作，目前活動已近4,000人登錄，總計3千個獎項、最大獎現金5萬元，提供完賽民眾抽獎。

觀光局指出，「尋找喔熊大作戰」活動推出不到1個月，即有3名選手完成全台加離島40個集章，而截至目前為止，已有6名選手完賽，成功獲得抽現金5萬元及3萬元大獎的機會。

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有「自行車界甜美系正妹」之稱的EVA，騎乘北海岸路線，來到「不能說的秘密打卡意象」、「中角灣喔熊衝浪點」2處集章；「台灣首位女性單車YOUTUBER」LINDA，騎乘官田菱波路線；來自土耳其的單車女孩─SUSU，騎上台東馬到成功路線，分別前往各地成功集章，並號召全民運動大家騎起來，3支影片上架Facebook瞬間飆升超過3萬人觀看。

▲只要完成集章活動就有機會抽獎金。（圖／觀光局）

觀光局進一步表示，「尋找喔熊大作戰」AR集章活動從全台16條多元自行車路線及環島一號線當中，精選出40個集章打卡點，本次活動不論單車新手或業界好手都可參與，全齡皆宜。

AR集章活動期間自110年3月15日至5月30日止，只要使用智慧型手機開啟活動網頁，與虛擬喔熊組長、個人騎乘的自行車及指定景點地標一同合影，上傳即完成集章。

集滿2個章就能進行LINE POINTS刮刮樂，最多每人有20次機會；而集滿40處打卡點的民眾可獲得完賽證書，還有機會抽中5萬元及3萬元，並於110年6月3日「世界自行車日」活動中現場領獎。

▲▼觀光局邀請網紅參加自行車集章活動。（圖／觀光局）

‧2021自行車旅遊年「尋找喔熊大作戰」

活動網址(限手機裝置開啟)：www.gobiketaiwan.com

尋找喔熊大作戰─3名KOL宣傳影片

‧Susu's Cycling Corner

https://www.facebook.com/SususCyclingCorner/videos/877110629503143

‧伊娃 Eva

https://www.facebook.com/eva.sportslife/videos/2218957284907310

‧Linda愛打卡打掐

https://www.facebook.com/LindaLovesCycling/videos/200813961605884