卓榮泰力挺吳怡農徹查黨內暗黑力量　大讚：真有你的！

▲民進黨台北市黨部主委吳怡農受訪談趙介佑案。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨台北市黨部前評委會召集人趙映光的兒子趙介佑涉販毒、詐欺遭押，北市黨部主委吳怡農1日宣告開除趙介佑的黨籍，並啟動改革。對此，民進黨前主席卓榮泰則大讚「吳怡農真有你的」，未來可能需要更大力量，面對可能的反撲，支持徹查還有多少「暗黑勢力」，還給民進黨純淨的空間。

「反躬自省我有錯責深感虧咎，吳怡農，真有你的！」卓榮泰表示，評委會臨時會決議開除趙介佑的黨籍，打出遏止歪風、掃除暗黑力量的第一擊，這雖然是砍向過去的積弊，但更多隱藏在未來的現存問題，能不能有效的被發覺？

卓榮泰表示，吳怡農提出3項改革，請專業律師顧問，重新檢討入黨流程，慎重審查每一份入黨的申請書，以及針對極少數違反黨規、違反排黑條款的黨員，依黨規儘速處理，並鼓勵更多具有理想的年輕人入黨。

不過，對於吳怡農接下來可能面臨的挑戰，卓榮泰表示，他需要大家給他更大的力量，面對可能的反撲，這是非常艱鉅的考驗，現在如果有足夠的支持力量讓他把排黑改革進行到底，徹底清查還有多少暗黑力量，還給民進黨純淨的空間。

▼民進黨前黨主席卓榮泰。（資料照／記者李毓康攝）

