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快訊／民進黨開臨時會　即刻開除趙介佑黨籍、趙映光放棄一切黨務

▲▼ 趙介佑。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲民進黨召開臨時會，即刻開除趙介佑黨籍。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市黨部評議委員會於1日晚間召開臨時會議，進行候補評委宣誓就職，並選出新任評委會召集人林萬賀。此外，評委趙映光也請辭評議委員及一切黨務，同時提出由趙介佑透過律師所遞交之切結書，放棄3日期限的抗辯權利及任何相關法律追訴權；於是評委會通過臨時動議，於今晚決議開除其黨籍。

民進黨台北市黨部評委趙映光兒子趙介佑，疑似涉入販毒，在市黨部主委吳怡農堅持程序流程下，預計5月3日才會完成開除黨籍一事，而趙映光則是在昨天先請次評委召集人職務，以示負責。

儘管趙映光請辭評委召集人職務，但仍無法平息外界的質疑；此外，吳怡農未即刻開除趙介佑黨籍，也引來黨內高層不滿。因此，民進黨台北市黨部在1日晚間召開臨時會，討論趙映光、趙介佑的處分。

列席會議的市黨部主委吳怡農表示：我們有責任盡速回應人民的期待與監督，也有必要捍衛理想與價值，並以此案為契機，推動必要的黨務改革。

主委吳怡農表示：用最快的速度處理本案，是要向大家保證，民進黨沒有失去理想和價值，對於少數的害群之馬，我們絕不會容忍。我們會痛定思痛，把這件事當做改革契機。

關於改革的方向，吳怡農表示，接下來台北市黨部會做三件事：

一、將委請專業法律顧問，重新檢討入黨流程，慎重審查每份入黨申請書。

二、針對極少數違反黨規、違反排黑條款的黨員，依黨規盡速處理。

三、鼓勵更多具有理想的年輕人入黨，一起來為台灣的未來努力。

吳怡農最後表示：

民進黨不是完美無缺的政黨，但遇到問題會深切反省、盡速改正。對於極少數人的違法亂紀，傷害全黨的努力與聲譽，我們絕不姑息。自己的任期還有一年，會用剩下的時間，從台北市黨部做起，讓民進黨的地方組織改頭換面。

也感謝各界的建議與指正，這段時間讓大家憂心了。台北市有兩萬五千個黨員，我相信，大家都是正直、正派、對民進黨、對台灣有一份熱愛。我們會在國人的期許和監督下，競競業業在正確的道路上，持續前進。

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