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華航、諾富特事件提升打氣！AZ疫苗昨增3690接種「再創新高」

▲▼新光醫院開始施打AZ疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲華航、諾富特事件提升打氣！AZ疫苗昨增3690接種「再創新高」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

華航機師染疫燒進諾富特飯店，目前累積20人確診，包括10名機師（含飛澳確診機師）、6名家人與4名飯店員工。國內疫情再起也間接催動疫苗打氣，昨日國內新增3690人接種，創下開打以來新高，其中自費1908人、公費1782人。指揮中心再次呼籲，符合公費條件者應儘早接種，提前獲得保護力。

依據指揮中心統計，截至目前國內累積5萬7884人接種，自費接種者就佔了1萬4210人。指揮中心發言人莊人祥表示，上次接種人數高峰也在週五，可能與施打後可以趁週末休息有關，而近日打氣較佳，也不能排除受華航與特富諾事件影響。

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為了加快疫苗接種速度，指揮中心自5月3日起，開放醫護人員、中央及地方政府防疫人員及高接觸風險第一線工作人員等實施計畫第一類至第三類對象之同住者公費接種疫苗。

另考量診所及其他醫事機構（包括藥局、捐血機構、病理機構、醫事檢驗所等）未納入第一類接種對象之所有非醫事人員亦為高感染風險者，該等人員及其同住者亦納入本階段公費開放對象。

指揮中心說明，截至4月29日止，已配送11萬5400劑AZ疫苗至地方政府衛生局以及175家合約院所。預計5月中旬以前，全臺至少可再增加195處接種點。指揮中心呼籲，上述對象可透過接種預約網址或COVID-19疫苗接種服務專線，預約COVID-19疫苗接種事宜，並依預約時間日攜帶健保卡等身分證明文件準時前往接種。

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