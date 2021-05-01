定序曝「機師與諾富特重症」交互傳染！指揮中心揭疫情發生時間

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／綜合報導

華航機師確診案延燒！指揮中心今（5/1）除了再公布一例本土個案為機師家人，另說明諾富特確診主管案1120定序結果與先前的確診機師們相同，皆為英國變異株，且其工作區域與入住機師們的房間有重疊。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前推斷有交互傳染連結存在，但有何接觸仍有待釐清；可以確定的是，整起事件發生時間應為一個月或二十多天內。

針對機師及諾富特飯店員工染疫事件，目前已經訂完7案病毒株基因定序，羅一鈞解釋，目前飯店207名員工血清篩檢的部分，僅案1120有血清抗體陽性，其餘為陰性，顯示案1120為最早潛藏感染個案。對於定序結果，他也指出，案1120與先前所公布的1078、1079等5案相同，均為英國變異株，推論機師案與旅館案有交互感染的連結存在。

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▲機師及旅館染疫事件病毒定序。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞說明，染疫機師中，有三名是發病前就曾住過諾富特，且發病日與案1120相近，而1120工作也會負責二館相關樓層，工作區域跟機師入住的房間有重疊，不過，是怎麼傳染接觸、究竟是機師傳染員工或員工傳染機師仍待釐清，但有病毒證據顯示有這樣的存在。

羅一鈞認為，依據病毒序列比對，人際間的傳播不能排除，因為房務部也須處理房客臨時需求，可能在退房或入住時會不期而遇，因為現在案1120是插管住加護病房，無法進一步詢問。但他也坦言，要回溯到半個多月前的情況並不容易。

羅一鈞指出，事實上抗體檢驗結果也可得知，整起事件可說是一個月內或二十多天內的事件，不會像外界專家所擔憂的，已經延燒1、2個月的情況，否則應該在很多員工身上都會驗到抗體陽性狀況，因此可排除感染很久的傳播情形。

▲▼華航群聚事件相關採檢結果。（圖／指揮中心提供）