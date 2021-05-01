3月就已警告快封城！科學家爆莫迪不聽勸　硬辦活動害印度慘淪煉獄

▲印度新冠肺炎疫情已嚴重失控。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

印度正飽受新冠疫情反撲之苦，但最近卻有科學家爆料，印度SARS-CoV-2基因組學聯盟（INSACOG）早在3月初就曾警告政府，需要重視國內新興的變種病毒，卻遭輕敵的印度政府忽視，反而還允許民眾參加宗教活動與政治集會，才釀成如今的悲劇。

據路透社報導，5名知情科學家透露，INSACOG早在3月初便提交報告警告政府，國內新興的新冠變種病毒更具傳染性，且印度多地疫苗數量不足，政府需要提前做好準備應對。其中一名科學家指出，這份報告當初被提交至有權利直接向總理莫迪（Narendra Modi）匯報的內閣秘書拉高巴（Rajiv Gauba）手中，但他們無法確定，總理是否有收到此消息。

隨後，印度國家疾病控制中心主任辛格（Sujeet Kumar Singh）也在4月19日的會議中提醒政府，疫情正在升級，政府應立即採取嚴格的封鎖限制，「否則要防止我們即將看到的大規模死亡就太晚了」。在會議中，地方官員們也反映多地的氧氣筒和基本醫療設備用品皆已耗盡，由21名專家和政府官員所組成的新冠病毒特別工作小組也一致同意，當時的情況十分危急，需要立刻實施封鎖。

▲上百萬民眾在未戴口罩的情況下，參加宗教活動大壺節，引爆疫情危急。（圖／達志影像／美聯社）

儘管專家們紛紛發出了警告，但印度聯邦政府並未採取任何行動來阻止疫情擴散。莫迪政府在2天後的演說中反對封鎖，甚至允許數以百萬計的民眾在未戴口罩的情況下，參加宗教活動大壺節（Kumbh Mela），與總理莫迪、印度人民黨和反對派政治人士舉行的政治集會，結果導致疫情爆發至失控的程度。

莫迪與拉高巴目前仍未就科學家們的言論做出回應，不過印度的新型變種病毒目前已傳播至英國、瑞士、伊朗等17個國家，導致美國、澳洲等多個國家祭出旅遊禁令，限制旅印遊客入境。

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