F-5E失事戰機下午抵高雄港拆解　打撈團隊曝作業困難點

▲失事的F-5E被打撈上岸。（圖／翻攝畫面）

記者洪靖宜／高雄報導

飛官朱冠甍去年駕駛F-5E戰機不幸殉職，失事戰機殘骸已在4月30日下午打撈上岸，後續將依調查程序，飛機殘骸也送往高雄港，以利後續調查。空軍委外銓日儀公司總經理奚慎明表示，整個打撈作業花了半年時間，主要是因受天候影響，而此次打撈最困難的地方是戰機有纏繞落傘要排除。

▲飛官朱冠甍駕駛失事的F-5E戰機打撈上船。（圖／空軍司令部提供）

飛官朱冠甍於2020年10月29日駕駛F-5E戰機執行任務，不料卻發生意外殉職，雖然當時朱冠甍緊急跳傘逃生，但仍因頭部重創導致顱內出血，經送醫搶救後宣告不治，失事戰機殘骸，於4月30日下午在運安會調查官現地協助下，在台東外海由委外廠商將殘骸打撈上船。

打撈作業船預計（寶拉麗絲號）於1日下午2點到高雄港，將停放在旗津高科大旗津校地港口，進行卸下失事戰機殘骸工作，由於機體太大，可能要進行切割，再運回台東或附近空軍基地，再進行後續調查工作，軍方提前到場準備。

▲軍方抵高科大 。（圖／記者吳世龍攝）

空軍委外銓日儀公司總經理奚慎明表示，整個作業搜尋困難度不高，但打撈困難度確實偏高，雖然廢棄的殘骸算完整，但纏繞散落東西，像是纏繞落傘要排除不太容易，且最大的因素就是天候不佳，好天氣要維持連續三天以上才有辦法作業。他表示，打撈作業先搜尋、確實定位、再使用水下無人載具攝影機從海底傳回畫面、再進行打撈計畫，集合眾人力量才終於完成這項艱鉅任務。

時間對我們來說完全沒用！