　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

F-5E失事戰機下午抵高雄港拆解　打撈團隊曝作業困難點

▲▼F-5E今打撈上岸。（圖／翻攝畫面）

▲失事的F-5E被打撈上岸。（圖／翻攝畫面）

記者洪靖宜／高雄報導

飛官朱冠甍去年駕駛F-5E戰機不幸殉職，失事戰機殘骸已在4月30日下午打撈上岸，後續將依調查程序，飛機殘骸也送往高雄港，以利後續調查。空軍委外銓日儀公司總經理奚慎明表示，整個打撈作業花了半年時間，主要是因受天候影響，而此次打撈最困難的地方是戰機有纏繞落傘要排除。

▲▼空軍司令部證實，去年由飛官朱冠甍駕駛失事的F-5E戰機打撈上船。（圖／空軍司令部提供）

▲飛官朱冠甍駕駛失事的F-5E戰機打撈上船。（圖／空軍司令部提供）

飛官朱冠甍於2020年10月29日駕駛F-5E戰機執行任務，不料卻發生意外殉職，雖然當時朱冠甍緊急跳傘逃生，但仍因頭部重創導致顱內出血，經送醫搶救後宣告不治，失事戰機殘骸，於4月30日下午在運安會調查官現地協助下，在台東外海由委外廠商將殘骸打撈上船。

打撈作業船預計（寶拉麗絲號）於1日下午2點到高雄港，將停放在旗津高科大旗津校地港口，進行卸下失事戰機殘骸工作，由於機體太大，可能要進行切割，再運回台東或附近空軍基地，再進行後續調查工作，軍方提前到場準備。

▲軍方抵高科大 。（圖／記者吳世龍攝）

▲軍方抵高科大 。（圖／記者吳世龍攝）

空軍委外銓日儀公司總經理奚慎明表示，整個作業搜尋困難度不高，但打撈困難度確實偏高，雖然廢棄的殘骸算完整，但纏繞散落東西，像是纏繞落傘要排除不太容易，且最大的因素就是天候不佳，好天氣要維持連續三天以上才有辦法作業。他表示，打撈作業先搜尋、確實定位、再使用水下無人載具攝影機從海底傳回畫面、再進行打撈計畫，集合眾人力量才終於完成這項艱鉅任務。

時間對我們來說完全沒用！

ET快訊
剛交屋！鄰居「客變大門向外開」擋住3／4出口　她崩潰：怎麼辦
定序曝「機師與諾富特重症」交互傳染！指揮中心揭疫情發生時間
女學霸「招魂7次失敗」父淚：掛心學業　表哥一句話才聖筊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女友抽搐、口吐吐白沫送醫不治　他全程3hr直擊拒救！心機曝

影／阿嬤悲喚「原諒你了」18歲孝孫遺體才尋獲　吵架離家成永別

熱戀10年結婚…妻子生3胎「有2胎是別人的」！癡情夫發現真相崩潰

女學霸「招魂7次失敗」父淚：掛心學業　表哥安慰學業完成才聖筊

失事F-5E回來了！寶拉麗絲號載殘骸抵高雄港　拆解作業展開

柔道童瀕腦死小四學長盼探望　生母婉拒「盼孩子更穩定再來」

F-5E失事戰機下午抵高雄港拆解　打撈團隊曝作業困難點

快訊／找到了！雙載機車遭撞飛墜大圳　16hrs涵管內尋獲失蹤男遺體

起火原因曝！工人焊接釀災　濃煙狂竄1人嗆傷…托嬰中心9大5小待救

驚恐破窗畫面曝！滅火器重擊「咚咚咚」　托嬰中心9大5小濺血求生

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

吳慷仁「結婚是重要選項」一定會公布　大方談邵雨薇：我是她粉絲..還差點爆雷XD

超狂助理潛伏實況主家中4小時！開火煮泡麵、浴室洗頭都沒被發現

超派米克斯狂吠誓死捍衛家園！　郵差先生調皮放慢動作悄悄離開

前所長哽咽「對不起全國警察！」　談監視器被格式化：皆據實以告

女友抽搐、口吐吐白沫送醫不治　他全程3hr直擊拒救！心機曝

影／阿嬤悲喚「原諒你了」18歲孝孫遺體才尋獲　吵架離家成永別

熱戀10年結婚…妻子生3胎「有2胎是別人的」！癡情夫發現真相崩潰

女學霸「招魂7次失敗」父淚：掛心學業　表哥安慰學業完成才聖筊

失事F-5E回來了！寶拉麗絲號載殘骸抵高雄港　拆解作業展開

柔道童瀕腦死小四學長盼探望　生母婉拒「盼孩子更穩定再來」

F-5E失事戰機下午抵高雄港拆解　打撈團隊曝作業困難點

快訊／找到了！雙載機車遭撞飛墜大圳　16hrs涵管內尋獲失蹤男遺體

起火原因曝！工人焊接釀災　濃煙狂竄1人嗆傷…托嬰中心9大5小待救

驚恐破窗畫面曝！滅火器重擊「咚咚咚」　托嬰中心9大5小濺血求生

生魚片握壽司也有素食！高雄隱藏版日料　鮭魚壽司口感超逼真

永福星星兒組織聯隊　參與扶輪盃身障拔河賽大獲全勝！

猿隊多數球員也不想打疫苗　相關配套措施要做好

炭火燒烤結合法式醬汁　高雄法餐攜手台中地雞燒舉辦六手餐會

百元理髮進駐超商！小弟弟披藍布巾「坐椅剪髮」　網笑：新服務？

【台幣攻上27元3】現在該不該買美元保單？　達人建議3面向衡量

中職4月MVP出爐　德保拉、林泓育當選

女學霸「被輾2次身亡」整路屍塊　乘客還原真相：司機一直長按喇叭

華航機師案持續擴大　葉毓蘭歸咎「某立委」政治力介入防疫

退役女川粉闖國會中彈亡　家屬擬求償2.8億元！10日內開告警方

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

社會熱門新聞

17歲狠毒嫩妻正面身影曝　長髮低胸背景起底

驚悚畫面曝！女高中生遭公車撞死　同學直擊嚇傻

16歲女學霸遭輾亡　父：公車靠著妹妹停下

台中女高中生遭撞死　司機：只有2個選擇

高一女赴美進修卻被撞死　父痛：整條馬路都是屍塊

高級旅館員工「廁所不倫」打工妹　判賠40萬

輾斃高一女學霸！司機赴靈堂「8度鞠躬致歉」　

趙介佑警局「拍照PO臉書」北投分局被問到結巴：痾

台新銀行八德大樓火警！托嬰中心數名嬰兒待救

國中女上學消失4天　媽崩潰：被下藥就毀了

18歲雙載機車闖紅燈遭撞飛　2人飛落水圳1死1失蹤

人妻戀上小20歲嫩妹：連續銷魂1天1夜

新北女童被「無牽繩狗」撕咬見骨　母淚：飼主是累犯

即／雙載機車遭撞飛墜大圳　16hrs尋獲失蹤男遺體

更多熱門

相關新聞

失事「F-5E戰機」打撈上岸　共軍反潛機現蹤

失事「F-5E戰機」打撈上岸　共軍反潛機現蹤

去年10月殉職的飛官朱冠甍 ，他所駕駛的F-5E戰機30日下午打撈上岸，國防部也在晚間證實，5架解放軍軍機出現在台灣西南空域，其中一架解放軍運-8反潛機，更現身台灣東部外海。

空軍證實F-5E打撈上船　將依程序釐清事故

空軍證實F-5E打撈上船　將依程序釐清事故

76行者團隊修復遺體　潘穎諄恢復英姿放心飛

76行者團隊修復遺體　潘穎諄恢復英姿放心飛

獨／3天內修復飛官潘穎諄！76行者再出任務

獨／3天內修復飛官潘穎諄！76行者再出任務

76行者13修復師22日抵台東　助殉職飛官潘穎諄英姿告別

76行者13修復師22日抵台東　助殉職飛官潘穎諄英姿告別

關鍵字：

朱冠甍飛官

讀者迴響

熱門新聞

案1128按摩一小時！3月才查獲「小姐做半套」

福原愛激怒日本人2原因「非偷吃」

鬼澤CP 8年了！鬼鬼曬照喊話玉澤演勾回憶殺

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

17歲狠毒嫩妻正面身影曝　長髮低胸背景起底

「西藏冒險王」屍檢結果大逆轉

《7號房》鄭元燮離世！冤獄15年遺願：想活在沒拷問的世上

上班突然跑回家　竟撞見公公偷吃陌生女子

瑞莎拗她來教台灣選手！「閨蜜教練」背景超狂

「台灣第一AV男優」床上摸Lulu！

中正大學1教師3學生與確診個案共進晚餐

股票1天賺10萬！他囂張曬照卻糗翻

結婚一年沒懷孕　老公「竟然是女人」

抬頭驚見一線生雞！挺大圓肚休息

絕美禮生曬「比基尼照」！胸口開大洞

更多

最夯影音

更多
清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇
撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面