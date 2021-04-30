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去年「機械故障」失事F-5E戰機打撈上岸　空軍：依程序釐清事故

▲▼空軍司令部證實，去年由飛官朱冠甍駕駛失事的F-5E戰機打撈上船。（圖／空軍司令部提供）

▲空軍司令部證實，去年由飛官朱冠甍駕駛失事的F-5E戰機打撈上船。（圖／空軍司令部提供，下同）

記者林銘翰／台北報導

飛官朱冠甍去年駕駛F-5E戰機不幸殉職，空軍司令部30日表示，失事戰機殘骸已在今天下午打撈上岸，後續將依調查程序，由各專業單位、運安會調查官及民間發動機專業人士等，共同檢視殘骸，做進一步事故釐清。

朱冠甍去年2020年10月29日駕駛F-5E戰機執行任務，不料卻發生意外殉職，雖然當時朱冠甍緊急跳傘逃生，但仍因頭部重創導致顱內出血，經送醫搶救後宣告不治。

對此，空軍司令部30日證實，隸屬於第七飛行訓練聯隊單座F-5E型（機號:5261）失事戰機殘骸，已於今天下午在運安會調查官現地協助下，在台東外海由委外廠商將殘骸打撈上船。

空軍司令部表示，感謝媒體及社會各界的關注，後續將依調查程序，由各專業單位、運安會調查官及民間發動機專業人士等，共同檢視殘骸，做進一步事故釐清。

空軍參謀長黃志偉日前指出，當初朱冠甍致死的主要原因，很可能是因為飛機機械故障，但是空軍檢討過去所有飛行員彈射出來，仍沒有辦法生還的原因，主要是因為彈射時機太晚、飛機姿態不對，在這種狀況之下，即使是最好的彈射椅，也可能造成飛行員受到非常嚴重的傷害。

黃志偉表示，機械故障僅是空軍的初步研判，因為經過搜集相關錄影帶、目擊者的證實，的確在起飛時看到發動機有異常，且跟在旁邊的另一架飛機，也有感覺到該機的推力比較小、飛機加速的速度比較慢。

▲▼空軍司令部證實，去年由飛官朱冠甍駕駛失事的F-5E戰機打撈上船。（圖／空軍司令部提供）▲▼空軍司令部證實，去年由飛官朱冠甍駕駛失事的F-5E戰機打撈上船。（圖／空軍司令部提供）

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