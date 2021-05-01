失事F-5E回來了！寶拉麗絲號載殘骸抵高雄港　拆解作業展開

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

飛官朱冠甍去年駕駛F-5E戰機不幸殉職，失事戰機殘骸已在4月30日下午打撈上岸，後續將依調查程序，白色打撈作業船寶拉麗絲號載著飛機殘骸，吊掛在船尾，抵達高雄港，分解過後再運回台東，以利後續調查。



▲寶拉麗絲號載著失事F-5E抵高雄港 。（圖／記者吳世龍攝）





▲寶拉麗絲號載著失事F-5E抵高雄港 。（圖／記者吳世龍攝）

失事的戰機漏夜從台東駛往高雄港，1日下午約13時40分軍用車陸續抵達高科大，白色打撈作業船寶拉麗絲號載著飛機殘骸，吊掛在船尾，抵達高雄港，約近14時20分左右到港口，因機體龐大，卸下來後要進行分解，再運回台東志航空軍基地。

國立高雄科技大學副校長俞克維表示，3月底就發現機體位置，在水下深200米左右，但受海象影響機體擺動因此打撈不易，如何不讓飛機解體並拉上水面是有極大困難度。飛機殘骸抵港口後目前已經下船，經過處理後主要保留發動機，並將機翼卸下，預估經過4小時之後就會放上軍用卡車載離開高雄。

▲失事F-5E抵高科大旗津校區進行後續分解。（圖／記者洪靖宜攝）

回顧這起案件，飛官朱冠甍於2020年10月29日駕駛F-5E戰機執行任務，不料卻發生意外殉職，雖然當時朱冠甍緊急跳傘逃生，但仍因頭部重創導致顱內出血，經送醫搶救後宣告不治，失事戰機殘骸，於4月30日下午在運安會調查官現地協助下，在台東外海由委外廠商將殘骸打撈上船。

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