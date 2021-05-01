諾富特確診足跡大消毒！桃園16車站列首要　環保局緊急動員

▲華航諾富特飯店確診員工4月間曾赴中壢車站等處，環保局1日上午緊急派員在桃園客運車站全面消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對華航諾富特飯店機師與員工確診個案，中央流行疫情指揮中心30日公布其中個案1127、1128等2名確診者曾在中壢車站等7處足跡疫調，桃園市環保局繼30日協助消毒後，1日上午再度針對桃園客運等車站進行消毒，環保局指出，1日中午前已完成桃園客運等16個車站的消毒作業，接下來再聽取指揮中心與市府衛生局指示進行其他地區消毒。

中央流行疫情指揮中心30日公布諾富特飯店員工案1127、1128等2名確診者曾在中壢火車站、等等法式甜點、自助洗衣店、日式料理餐廳、海越按摩店、四海遊龍中壢店等地點足跡，市府環保局30日下午開始已針對上述疫調地點完成消毒作業。

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▲華航諾富特飯店確診員工4月間曾赴中壢車站等處，環保局1日上午派員在中壢客運中壢站全面消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市環保局清潔稽查大隊表示，1日上午9時許，已派稽查大隊人員30餘人再度針對上述各點進行二次消毒，此外，交通局也委託環保局針對中壢車站等各車站進行消毒，稽查人員上午針對桃園客運桃園站、經國轉運站、中壢客運桃園站、桃園客運中壢站等16個車站進行全面消毒作業。

環保局強調，下午將待指揮中心指示再進行消毒任務，目前仍在待命中。

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