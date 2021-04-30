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社會 社會焦點 保障人權

職業賭場藏大型工地　警扮工人揮汗爬11樓「回馬槍」逮26人

▲桃園市龜山警分局根據線報，29日由員警喬裝工人在文化一路上大型工地查獲天九牌職業賭場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山警分局根據線報，29日由員警喬裝工人在轄區某大型工地查獲天九牌職業賭場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山警分局日前根據線報，新建中的某大型工地竟暗藏流動性職業賭場，偵查隊員喬裝工人與看房客人混入轄區某大型工地察看數日，果然發現有流動性職業賭場，經向桃檢報請指揮偵辦，並向桃園地院聲請搜索票，29日持搜索票控制賭場人員，當場在工地10樓查獲員工與賭客共26人、賭具天九牌與賭資270萬元等證物，全案依賭博、違反社維法等罪嫌移送桃檢偵辦。

龜山警分局指出，本案賭客多為包商、工人居多，亦有不少賭客聽聞賭場隱密安全、易守難攻慕名前來。

▲桃園市龜山警分局根據線報，29日由員警喬裝工人在文化一路上大型工地查獲流動性職業賭場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山警分局根據線報，29日由員警喬裝工人在轄區某大型工地查獲天九牌職業賭場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局偵查隊29日由員警喬裝工人混入工地，因工地內使用臨時電梯控管人員進出，賭場人員透過電梯過濾賭客身分，員警循著逃生梯爬上11樓監控，待賭場賭客聚集後，迅速下到10樓控制現場，當場查獲賭場負責人41歲的吳姓男子、員工與賭客共計26人，現場還查扣天九牌、無線電、賭資與抽頭金共270餘萬元。

賭客見到喬裝工人的員警突然出現後當場傻眼，不管誰贏誰輸最後都是輸家，警方將吳姓男子與賭客26人帶回警局偵訊，全案依違反社會秩序維護法、賭博等罪嫌移送桃檢偵辦。

►「即日起，我退出老化黨。」

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