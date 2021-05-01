影／阿嬤悲喚「原諒你了」18歲孝孫遺體才尋獲　吵架離家成永別

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區金陵路30日深夜發生死亡車禍，由18歲林男駕駛的機車，後載同齡吳男，機車涉闖紅燈撞上計程車，2人噴飛至石門大圳內，其中林男被警消撈起時已死亡，另一吳姓乘客則失蹤，直到1日下午才被警消打撈上岸，但氣絕多時，據指出，吳姓男子還在某高職念餐飲科，從小隔代教養由阿嬤帶大，但最近與阿嬤爭吵後離家出走，阿嬤上午還在水圳旁聲聲呼喚「阿嬤原諒你了」，令人鼻酸。

▲林姓騎士阿嬤1日上午在案發現場呼喚愛孫「阿嬤原諒你了」，令人鼻酸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，18歲的吳姓男子目前還就讀桃園市某高中餐飲科，從小由阿嬤隔代教養帶大，因年齡隔閡關係與正值叛逆期，常常與阿嬤鬥嘴爭吵，但他很孝順，在外面打工賺的錢都交給阿嬤處理。

▲阿嬤在大圳旁悲喚「原諒你了、你趕快出來」，稍後愛孫吳男的遺體才被尋獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

1日上午，阿嬤獲悉愛孫發生車禍被撞到石門大圳，在家人陪同下趕到出事現場，看見警消人員沿著大圳打撈一直找不到，阿嬤不禁聲聲悲喚「阿嬤原諒你了」，「你趕快出來」等語，令圍觀者與警消人員都鼻酸不已。

阿嬤說，孫子常常罵她，她也會責罵他幾句，在他學壞之時，甚至罵得很難聽，但畢竟是自己的孫子，從小把他養大，希望趕快找到人，「阿嬤已經原諒你了」。

▲林姓騎士家人1日上午在案發現場陪同阿嬤，家人對意外發生難過不已。（圖／記者沈繼昌翻攝）

阿嬤家人也透露，吳男上月與阿嬤吵架後負氣離家，住到林姓同學家，平常若打工拿到薪水都會交給阿嬤，算是孝順的孩子，今天聽到出車禍的消息，家人都很難過，趕到現場才知道事情嚴重了。

平鎮警分局指出，這起車禍落水失蹤的18歲吳姓男乘客，已於1日下午2時許在距離事發地點500公尺的石門大圳涵管內被尋獲，目前遺體已送中壢區殯儀館冰存，等待檢察官相驗釐清死因。

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