華航機師案持續擴大　葉毓蘭歸咎「某立委」政治力介入防疫

▲國民黨立委葉毓蘭。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

華航機師染疫案持續擴大，累計至今（1）日共19人確診，其中包括機師家人及諾富特飯店員工等本土病例，距離上次部桃爆發群聚感染不到3個月。對此，國民黨立委葉毓蘭歸咎是機組員縮短檢疫期所致，並劍指「某立委」以政治力介入防疫，才讓中央流行疫情指揮中心有上述決策。

葉毓蘭1日在臉書表示，去年長榮紐西蘭機師案讓人歷歷在目，機組人員對隔離措施理應有所警惕，但為何攸關阻絕疫情境於外的機組員隔離措施，會因為有力人士的介入有了破口？讓5天居家檢疫加上9天自主管理，可以變成3天居家檢疫加上11天自主管理？

葉毓蘭指出，事發之後，這位委員既推卸是工會請託，又聲稱尊重指揮中心防疫專業，且還說「怎麼可能施壓」，甩得一乾二淨。

「事實真是如此嗎？」葉毓蘭寫道，現在新聞細節已被刪除，而她非常遺憾這已是疫情期間，第二次傳出立委介入防疫的疑雲了；第一次是疫苗採購期間，媒體報導有某立委為其他藥商關說，導致東洋採購輝瑞疫苗破局；這次則是某委員幫機組員縮短檢疫期，讓台灣本土病例激增，國人遑遑不可終日。

葉毓蘭表示，疫情還沒有結束，衛福部請不要辜負人民的信任，請用最嚴格的手段維護國人安全，機組員的防疫破口應加速調整，關鍵時刻，請你們要有勇氣，對抗政治黑手介入，維護國人得來不易的安全。

最後，葉毓蘭也向防疫人員喊話「辛苦了」，感謝他們為防疫的努力與付出，以專業來捍衛國家。

其實，《鏡週刊》4月28日曾獨家刊出一篇報導，指出指揮中心放寬國籍航空機組員返國檢疫措施，是因為4月1日民進黨立委范雲邀相關部會開協調會所致；而范雲對此則回覆，國籍航空機組員在疫期間反覆接受居家檢疫等隔離措施，導致許多員工有身心狀況，她在得到相關訊息後才對此召開協調會，但相關措施調整都是尊重指中心以科學數據決策，「怎麼可能施壓」。

▼葉毓蘭1日臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭）