遊覽車司機接送諾富特員工傳發燒　衛生局：全車都穿隔離衣

▲華航諾富特飯店機師與員工傳出確診，1日傳出載運員工與機師的遊覽車司機，出現發燒症狀。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

諾富特飯店傳出入住機師與員工確診，中央疫情指揮中心上月29日緊急清空飯店，但1日傳出載運員工與機師的遊覽車司機，出現發燒，遭外界懷疑是否疫情延燒？桃園市衛生局回應指出，載送過程所有人員均有全套隔離衣防護，將協助司機送醫進行採檢，詳細情形則待中央疫情指揮中心說明。

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▲諾富特飯店員工與入住機師傳出確診，4月29日清空作業時，大批遊覽車在飯店前集結，載運員工與機師至檢疫所。（資料照／記者沈繼昌攝）

華航諾富特飯店確診案延燒已有19人確診，諾富特有4名員工確診，桃園市長鄭文燦30日召開臨時防疫整備會議時已說明，4明確診員工中，有2名住在桃園市，其ct值極低且具有高傳染力風險，市府已密切注意避免社區感染，並要求各單位做好防疫措施。

▲華航諾富特飯店機師與員工傳出確診，1日傳出遊覽車司機出現發燒症狀。（資料照／記者沈繼昌攝）

據指出，1日清晨6時許，1名在上月29日負責運送諾富特飯店員工至集中檢疫所的遊覽車司機，出現發燒症狀，一早已被送往醫院採檢。

桃園市衛生局回應，當天後送的諾富特與機組員工，包括遊覽車司機皆全身穿全套隔離衣，防疫措施皆採高標準防護措施，只要有相關人員出現發燒等症狀，都會採取高標準防疫，一併會協助送醫採檢，詳細情形仍有待中央流行疫情指揮中心統一說明。

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