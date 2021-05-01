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猛！奈及利亞17歲少女獲美加19名校獎學金　總金額超過1.4億元

▲▼ 奈及利亞17歲高中畢業生薇多莉（Victory Yinka-Banjo）。（圖／翻攝自推特）

▲薇多莉獲得美國及加拿大19所大學的全額獎學金。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

奈及利亞17歲高中畢業生薇多莉（Victory Yinka-Banjo）堪稱學霸中的學霸，獲得美國及加拿大19所大學的全額獎學金，總金額超過500萬美元（新台幣1.4億元），哈佛大學、耶魯大學等名校都想延攬她入學。

CNN報導，薇多莉成績優異過人，不但在西非高中畢業考WASSCE所有科目都拿下A，一舉於2020年底成為奈及利亞全國矚目焦點，更在劍橋大學國際考試（CIE）被評為第二外語英語「世界頂尖」（Top in the World），劍橋國際中學教育普通證書（IGCSE）6項科目成績也全都奪得A。

如今，薇多莉成功獲得美國及加拿大19所大學的全額獎學金，總金額超過500萬美元（約新台幣1.4億元），包括美國哈佛大學、耶魯大學、麻省理工學院、史丹佛大學、約翰霍普金斯大學、普林斯頓大學、布朗大學、維吉尼亞大學，以及加拿大的多倫多大學、英屬哥倫比亞大學。

薇多莉直言，這些名校篩選程序相當嚴格，對方也只接受菁英中的菁英，「我申請了很多間學校，因為我從來沒想過會有任何一所學校錄取我」，而如今亮眼的成績是她努力付出多年的結果。談及未來，她下一步想朝計算生物學（Computational biology）領域前進，目前還在思考要去哪一間學校。

現已知薇多莉的父母均為奈及利亞籍，父親是拉各斯大學（University of Lagos）資深講師，母親則在民營企業採購供應部門擔任主管。

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