美五角大廈關注台灣！台海「兵推圖」曝光　恐將爆三次世界大戰

▲「美國大兵」以台灣地圖進行兵力模擬推演，該張相片近日成為討論話題。（圖／翻攝自War on the Rocks）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著中國軍隊對台灣步步進逼、各種軍機闖進防空識別區，台海協防議題也一度成為今年4月美日元首峰會上的重要討論焦點。對此，有網友在臉書上分享一張相片，指出五角大廈（美國防部）關心台灣，盡在不言中，只見美國大兵圍著桌上一張巨型地圖，地圖上繪製著台灣的地形與海域，似乎正進行著軍力推演。

原來，該張圖片來自於美國專業軍事網站《岩石上的戰爭》（War on the Rocks）在2019年4月22日的報導，當時美國海軍陸戰隊大學（Marine Corps University）正舉行著在桌上的模擬兵推，研擬未來若爆發第三次世界大戰，美國可能遭遇的軍事衝突，其中不可忽視的火藥庫便包含台灣，而照片裡身著軍服的「美國大兵」，其實只是學院內的學生。

只見地圖上清楚標示著台北、台中、花蓮等各重要城市與戰略基地。當時的報導指出，海軍陸戰隊大學將第三次世界大戰的主要戰場定調在台灣、韓半島（朝鮮半島）、歐洲，主要假想敵則為中國、北韓（朝鮮）、俄羅斯聯軍，在台海戰線上，美國派遣海軍陸戰隊與航空母艦協防，陸軍由日本自衛隊支援。

▲地圖上標示著台中、彰化的英文。（圖／翻攝自War on the Rocks）

兵推提到，中國空軍會全力攻擊台灣駐紮在海灘的防禦部隊，且會全力爭取在台中搶灘成功、建立灘頭堡，運輸更多兵力，至於台灣的國軍則被迫撤守至內陸山區。

據悉，美國總統拜登與日本首相菅義偉在峰會時聯合發表聲明，睽違52年首度提到維持台灣和平與穩定的重要性，而日本政府相關人士則於4月24日透露，日本已開始就台海突發危機時的日本自衛隊相關法律運用。

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