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拜登完成對北韓戰略檢討！「無核化」為首要目標　白宮坦承川普失敗

▲▼美國白宮發言人莎琪證實，拜登政府已完成對北韓戰略政策的全面檢討。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國白宮發言人莎琪證實，拜登政府已完成對北韓戰略政策的全面檢討。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統拜登就職100天以後，終於完成對北韓（朝鮮）戰略與政策的全面性檢討！白宮發言人莎琪（Jennifer Psaki）於當地時間30日在空軍一號（Air Force One）對隨行採訪記者證實該項消息，表示具體戰略目標維持不變，最主要還是達成北韓「無核化」，不過方法既不承襲歐巴馬、也不承襲川普，而是採折衷路線，坦承歐巴馬與川普在北韓的外交政策最後面臨失敗。

根據韓媒《紐西斯通訊社》與其他外媒報導，莎琪透露，拜登政府的對北韓戰略與政策既不採取歐巴馬時期的「戰略忍耐」（Strategic Patience）、也不聚焦在川普時期強調的「大妥協」（Grand Bargain），在戰略上進行全面性且徹底的檢討，並與外部專家、甚至是前朝的當事者進行協商，吸收歐巴馬、川普時期對北韓的外交經驗，徹底記取前朝留下來的教訓。

莎琪表示，拜登政府在與平壤當局的接觸上將更重視現實層面，且不排除持續探索與北韓之間的外交關係，透過外交磋商來促使北韓達成無核化，並以此追求鞏固、增進美國與盟邦、駐軍的國防安全，「所有過程皆已與日本、南韓，以及其他盟國夥伴進行協商，未來也會持續取得溝通。」

莎琪補充，日本首相菅義偉訪問華府時，拜登也曾與其討論如何重新檢討對北韓戰略與政策。

▲▼拜登的行政團隊認為，歐巴馬與川普的對北韓戰略，最後皆走向失敗。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登的行政團隊認為，歐巴馬與川普的對北韓戰略，最後皆走向失敗。（圖／達志影像／美聯社）

綜合《韓聯社》等報導指出，外界認為歐巴馬就任總統的2009至2017年，由於其國務卿希拉蕊對北韓採取「戰略忍耐」態度，企圖藉由持續性的經濟封鎖坐等北韓政權倒台，不料卻意外為金正日、金正恩爭取發展核武的時間；而川普就任後，強調兩國元首間的實際會晤，透過實際會談在外交上有所收穫，不過儘管與金正恩進行首場的新加坡川金會，寫下歷史新頁，然而隨著後續的越南河內會談決裂，在促成北韓無核化上，並無取得實質成果。

據悉，莎琪並未再透露拜登政府對北韓所採取的具體戰略方針，預計南韓總統文在寅5月21日訪美會晤拜登時，戰略政策將會逐漸明朗化。而北韓在今年3月25日試射新研發的戰略導彈後，拒絕回應美方對北韓採取的外交態度，同時不斷觀望，試圖透過下一步的軍事威脅與挑釁達成與美國溝通的籌碼，挑起華府的注意。

►文在寅下月29日訪美會晤拜登！南韓是否參加「QUAD」有望成焦點

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