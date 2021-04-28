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社會 社會焦點 保障人權

獨／北捷偷拍狼雙腿全斷畫面曝！貼紅衣女失風　落跑跳樓狂哀號

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳姓男子疑似在捷運站偷拍被抓包，逃跑時摔斷腿，只能坐輪椅出庭應訊。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北陳姓男子日前在捷運站緊緊跟著1名紅色洋裝女子，被一旁民眾喝斥質疑偷拍，陳男疑似心虛，從樓梯上一躍而下，沒想到一落地就站也站不起來，只能在地上痛苦哀號，經警急送醫，竟然雙腿嚴重骨折，27日雙腿打上石膏坐著輪椅到案時否認偷拍，辯稱只想搭訕認識可愛女生，台北地檢署27日訊後飭回，讓他先回醫院等候開刀。

這起疑似偷拍自摔意外發生在26日晚間，30多歲的陳姓男子從台北捷運信義安和站上車，大安站下車後，緊緊跟在身穿紅色短洋裝的女子後方，似乎要伺機偷拍，民眾發現大聲喝斥，陳男拔腿就跑，就在快要出站時，為了加速逃離，從樓梯上跳下不慎摔斷雙腿。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳男否認偷拍獲檢察官諭令飭回，由弟弟陪著回醫院等開刀。（圖／記者劉昌松攝）

由於陳男骨折嚴重，被趕到的警察戒護送醫，打上石膏後才有辦法接受訊問，陳男表示因為看到紅衣女子很可愛，本來想要追上去搭訕認識，但是後來提不起勇氣，轉念想說只要能拍到紅衣女的臉就好，否認要偷拍隱私部位，但是監視畫面顯示，陳男緊跟紅衣女的距離很近，行跡實在可疑，陳男因此被依妨害秘密罪嫌移送。

陳男在27日坐著輪椅到北檢複訊後，檢察官考量他以行動不便，且醫師預計近日要開刀治療，暫時先將他飭回，晚間陳男就由弟弟推輪椅在地檢署外，等候計程車搭回醫院，至於陳男手機內是否有偷拍畫面等事證，仍有待檢警進一步分析釐清。

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