苗博雅：基層走一圈就知「警政風紀敗壞」　飲鴆止渴終會毒發身亡

▲苗博雅表示，基層走一圈就知「警政風紀敗壞」。圖為松山分局遭黑衣人闖入。（圖／記者張君豪翻攝）

記者林彥臣／綜合報導

台北市議員苗博雅針對近期警察接連出包，在臉書上發文表示，到基層走一圈就知道荒腔走板的警政風紀，認為執政黨飲鴆止渴的作法，終究會毒發身亡，再多的解釋，都比不上告訴民眾「我會如何解決問題」。

苗博雅發文指出，松山分局、中壢分局、北投分局的警政紀律連環爆，以及監所特權接見，再加上一個執政黨幹部涉毒案，「這些星星之火，聚集起來可能燒掉一座森林」民眾沒有義務體諒執政者的各種理由。再多的解釋，都比不上清楚明白告訴民眾「我會如何解決問題」。

苗博雅說，警政風紀敗壞、黑白不分的問題，中央地方確實各有責任，但當別人在推卸責任的時候，勇敢站出來承擔責任的人，才能建立政治的公信力。

苗博雅警告，怪東怪西，講一堆這個為難、那個不行的說詞，只會給別人源源不絕的攻擊素材，解決別人無法解決的問題，承擔別人不願意承擔的責任，這是說服臺灣人繼續信賴本土政權的最好理由。

▲苗博雅強調，執政黨飲鴆止渴，終究會毒發身亡。。（圖／記者林敬旻攝）



苗博雅強調，本土政權的世俗化無法避免。但世俗化不等於同流合污，世俗化不能走向腐敗，在基層走一圈就知道，荒腔走板的警政風紀，民眾不會記得個別署長、局長、分局長、所長是誰，只會感受到對執政黨的不滿。

苗博雅說，數十年的民主奮鬥累積，是台灣人的共同資產，不是專屬於一黨一派，更不能因為少數人的一時私利被消耗殆盡，飲鴆止渴，終究會毒發身亡。不護短、不徇私，當斷則斷，不包庇害群之馬，才是取得民眾信賴的正道。

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