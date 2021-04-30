高一女學霸清晨5點上學！晚上幫顧雞排攤　愛孫遭撞死爺奶揪心

▲台中嘉陽高中一名張姓女學生遭公車撞死，女學生成績優異，也孝順乖巧，師生親友都相當不捨。（圖／家屬提供）



記者白珈陽／台中報導

台中清水嘉陽高中前30日發生一起車禍事故，一名張姓高一女學生過馬路時，卻於校門前遭165號公車輾斃。消息傳出，鄰居親友都很不捨，尤其是張女妹妹上課時得知姐姐車禍更是崩潰大哭。張女爺爺奶奶也說，張女白天念書、下課後都也會幫忙爸媽經營的雞排攤，更會不時幫家裡的軍用品店經營網購，相當貼心。

▲遭公車撞死的張姓女學生家中經營軍用品店，貼心的她會幫爺爺奶奶經營網購，幫助家裡生意。（圖／白珈陽攝）

張姓女學生是家中長女，除了就讀國中的妹妹之外，還有一個就讀國小的弟弟，一家人與爺爺奶奶住在一起，家裡除了經營軍用品店外還有一個雞排攤。張女爺爺說，每日孫女都早上五點就起床搭車搭車上學，下課後還會幫爸爸媽媽顧雞排攤，幫忙炸雞排，直到10點多再開始溫習功課。

▲張女下課後還會幫爸爸媽媽顧雞排攤，幫忙炸雞排，直到10點多再開始溫習功課。（圖／記者白珈陽攝）



據鄰居表示，早年軍用品店生意好，很多人軍人會去買軍用品，只是現在軍人少，所以店內生意越來越差，張女不但幫爺爺奶奶成立粉絲團，還拍照片、製作影片，一一介紹店內販售的軍用品，也吸引不少網友錢去購買。粉絲團上也有網友留言寫到「孝順的孩子為爺爺的老店努力盡份力」。

▲台中女高中生(右一)遭公車撞死，一家人曾開心出遊。（圖／家屬提供）



今天下午肇事的公車司機及巨業客運都前往張女靈堂上香，在1分鐘內向張女父親8度鞠躬道歉，巨業廖姓營運長要致贈慰問金給張家，遭張女父親拒絕。

【更多新聞】

►驚悚畫面曝！女高中生遭公車撞死 20名同學直擊尖叫逃命



►台中女高中生遭撞死！司機「車上有40名乘客」曝：當下只有2個選擇



►清寒女高中生嚮往飛行！拚奪第一名今要頒獎 校門前慘被撞死



►快訊／校門前遭公車猛撞！台中女高中生「腹部重創」送醫不治



