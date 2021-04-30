滅證真相都在許書桓！議員憂想不開　北市府啟動關懷小組

▲松山分局遭黑衣人闖入，還扯出滅證疑雲。（圖／記者張君豪翻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市警察局松山分局中崙派出所日前遭黑衣人闖入砸毀電腦，接著爆出前所長許書桓涉嫌刪除當天監視器畫面，還傳出有議員施壓等，案情越演越烈。台北市議員簡舒培擔心，巨大輿論壓力全壓在許書桓身上，擔心許會想不開，要求北市府提供專業諮商協助，讓他能夠面對司法調查，讓這件事情水落石出。對此，北市府表示，已啟動關懷小組。

台北市議會30日進行民政部門質詢。議員簡舒培指出，有探聽到許書桓是年輕又認真的基層警務人員，當天是否受到什麼壓力才去刪除檔案，目前已在進行司法調查。簡擔心，許書桓會像去年7月建管處同仁因捲入弊案想不開輕生。

簡舒培表示，現在這個案子變成全國矚目，還演變成政治風暴，所有人都在駡他、怪他，答案也都在他身上，「有沒有政治施壓？受過專業訓練的所長敢刪除格式化？覺得壓力太大？」

對此，市府祕書長陳志銘表示，副市長黃珊珊是市府關懷小組召集人，有去關心許書桓。但簡舒培質疑，黃珊珊並非專業諮詢人員，陳志銘說，至少有關心、有啟動關懷小組。

簡舒培接著表示，現在連市長柯文哲也在砲打中央，變成非常大的政治風暴，基層所長需承受輿論壓力，其心理健康狀況令人擔心，不希望他成為第2個建管處同仁，「因有很多答案都在他身上，他一時想不開，整個真相就會不見」。